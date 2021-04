Prominenter Zuwachs im Fan Club

Im Rahmen der ersten drei Länderspiele in diesem Jahr durfte der Fan Club Nationalmannschaft vier neue prominente Mitglieder in seinen Reihen Willkommen heißen. Weltmeister Per Mertesacker, Trainer-Legende Christoph Daum, U 19-Coach Christian Wörns und Handball-Bundestrainer Alfred Gislason trugen sich in die lange Liste der berühmten Fan Club-Mitglieder ein. Erstmals wurde der prominente Zuwachs digital im Fan Club-Radio präsentiert.

Seit 2007 nimmt die Zahl von Prominenten stetig zu. Das Register zählt inzwischen über 100 Namen aus den Bereichen Fußball, Sport und Entertainment. Jüngst wurde DFB-Präsident Fritz Keller 2019 zum 100. prominenten Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft. Zur ganzen Liste geht's hier.

[dfb]