Prominente Gäste im Kulturstadion zur Frankfurter Buchmesse

Wolfgang Overath, Felix Magath, Markus Babbel, Uli Stielike, Felix Brych oder Willi Sagnol - auch in diesem Jahr ist das "Kulturstadion" der DFB-Kulturstiftung und der LitCam zur Frankfurter Buchmesse ein Ort der Begegnung von Literatur, Kultur und Fußball – und ein Treffpunkt prominenter Gäste. Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der traditionsreichen Lese- und Veranstaltungsbühne warten am 21. und 22. Oktober viele neue Fußballbücher und spannende Themen auf die Besucherinnen und Besucher. Im Mittelpunkt stehen die UEFA EURO 2024 in Deutschland und Fußballbiografien.

Eröffnet wird das "Kulturstadion" am Freitag, 20. Oktober, um 16 Uhr, mit einem Spitzengespräch zur UEFA EURO 2024. DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich blickt zusammen mit Martin Kallen, CEO der UEFA Events SA und damit Gesamtverantwortlicher der UEFA für die Europameisterschaft, im "Frankfurt Studio" (Saal Europa, Halle 4.0) auf die Chancen, die die Heim-Europameisterschaft für den DFB und Deutschland als Gastgeber bietet. Eine Stunde vorher, um 15 Uhr, nimmt UEFA-Präsident Aleksander Čeferin in seiner Rolle als Vertreter des offiziellen Ehrengasts der Buchmesse Slowenien an einem Podiumsgespräch mit Buchmessen-Direktor Juergen Boos teil. Ein Stockwerk höher (Halle 4.1, Stand G 19) startet das "Kulturstadion" dann am Samstag, 21. Oktober, ab 10 Uhr sein Programm, das nach 14 spannenden Panels am Sonntag, gegen 16 Uhr, enden wird.

Die UEFA EURO 2024 aus europäischen Blickwinkeln

Acht Monate vor dem Anpfiff steht die UEFA EURO 2024 im Fokus mehrerer Talks. Nach dem Markus Stenger, Geschäftsführer der DFB EURO GmbH, zusammen mit Podcaster Basti Red einen speziellen Einblick in die Vorbereitungen der Stadt Frankfurt gegeben haben wird, blickt ein Europameister von 1980 aus spanischer Sicht auf das Turnier im kommenden Sommer: Der langjährige Spieler von Real Madrid Uli Stielike diskutiert mit den Journalisten und Autoren Guillem Balagué und Javier Cáceres über La Liga und die Selección. Nachdem der britische Bestsellerautor Charles Watts ("The Rise of Arteta´s Arsenal") über die Perspektiven der Three Lions spricht, runden die Ex-Nationalspieler und Bundesligaprofis Willy Sagnol (Bayern München) und Aleksandre Iaschwilli (SC Freiburg) als Verantwortliche der georgischen Nationalmannschaft den europäischen Blick auf das kommende Turnier in Deutschland ab.

Deutsche Europameister und ein Weltschiedsrichter

Weitere namhafte Nationalspieler sind im zweiten Schwerpunkt des Kulturstadions auf der Bühne: Wolfgang Overath, Felix Magath und Markus Babbel haben in diesem Herbst jeweils ihre Autobiografien vorgelegt. Die jüngst 80 Jahre alt gewordene Kölner Fußball-Legende Wolfgang Overath blickt im Gespräch mit Sven Pistor nicht nur auf unvergessene Fußballspiele zurück, sondern spricht über den nötigen Biss im Sport und wofür er dem Herrgott da oben und seiner Familie dankbar ist. Auch Magath und Babbel schreiben über ihre sportliche Karriere und ihr Privatleben. Magath schoss den HSV 1983 zum Europapokalsieg und heimste als Spieler und Trainer Meisterschaften und Pokalsiege ein. Der Sohn eines US-Soldaten und einer alleinerziehenden Mutter, der seinen Vater erst im höheren Alter kennenlernte, bringt viele interessante Einblicke in seine außergewöhnliche Vita ein. Markus Babbel sammelte Meisterschaften und Pokale mit gleich drei Vereinen (Bayern, Stuttgart, Liverpool), musste aber auch mit Schicksalsschlägen wie dem tragischen Tod seines Bruders und einer schweren Nervenkrankheit umzugehen lernen. Bei so viel Spielerprominenz ist es bereichernd, dass auch ein Schiedsrichter sich zu Wort meldet - und nicht irgendeiner: Mit Dr. Felix Brych stellt der zweimalige "Weltschiedsrichter des Jahres" seine Autobiografie "Aus kurzer Distanz" vor.

Abgerundet wird das diesjährige Kulturstadion durch weitere fußballaffine Gäste aus Literatur und Gesellschaft: Der renommierte Autor Thomas Brussig (u. a. "Am kürzeren Ende der Sonnenallee") liest aus "Mats Hummels auf Parship". Joachim Masannek, Schöpfer der mit über 20 Millionen verkauften Büchern und Audios erfolgreichen Buch- und Filmreihe der Wilden Fußball-Kerle, und Menschrechtsaktivistin Tuğba Tekkal mit ihrer Biografie "Tor zur Freiheit" sprechen über den Fußball als literarisches, soziales und gesellschaftliches Phänomen.

Alles in allem ist das Kulturstadion auch im zehnten Jahr seines Bestehens wieder eine Schaubühne für die kulturelle Bedeutung des Fußballs und ein Muss für alle Fans von Literatur und Fußball.

Das "Kulturstadion" ist eine Veranstaltung der LitCam gGmbH in Kooperation mit und gefördert von der DFB-Kulturstiftung und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Öffnungszeiten: Samstag, 21. Oktober, und Sonntag, 22. Oktober (jeweils 10:00 Uhr). Frankfurter Buchmesse, Halle 4.1., Stand G 19. Der Eintritt ist für alle Besucher*innen der Frankfurter Buchmesse kostenlos.

