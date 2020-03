Profidebüt für Schalker Verteidiger Thiaw

Die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 ("Knappenschmiede") darf sich über das Profidebüt des torgefährlichen U 19-Innenverteidigers Malick Thiaw freuen. Der 1. FC Köln hat mit Georg Strauch ein weiteres Talent an sich gebunden und der Berliner U 19-Derby findet auf großer Bühne statt. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

FC Schalke 04: Hinter Malick Thiaw, Innenverteidiger der U 19 des FC Schalke 04, liegt ein intensives Wochenende. Der gebürtige Düsseldorfer wurde erst im Spiel der Profis gegen die TSG Hoffenheim (1:1) in der Nachspielzeit eingewechselt und gab damit sein Bundesligadebüt. Nur einen Tag später traf der 18-Jährige in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga im Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster zum 1:1-Endstand. Mit nun acht Saisontreffern ist Thiaw der erfolgreichste Torschütze der Schalker U 19. "Wir sind insgesamt einfach deutlich zu torungefährlich", sagt der erfahrene S04-Trainer Norbert Elgert. "Es ist bezeichnend, wenn ein Abwehrspieler mit acht Toren bislang derjenige ist, der die meisten Treffer gemacht hat. Für die kommende Spielzeit muss es uns gelingen, in der Offensive einen Spieler zu holen, der auch mal seine 15 bis 20 Tore in der Saison erzielt. Nur dann kannst du oben mitspielen." Für den Tabellensechsten geht es am Samstag (ab 15.30 Uhr) mit dem Derby gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund weiter. Die Partie wird im umgebauten Parkstadion ohne Zuschauer ausgetragen.

1. FC Köln: Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Georg Strauch vorzeitig verlängert und damit ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs an sich gebunden. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler spielt bereits seit 2014 für den FC und gehört mit seinen 13 Einsätzen in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga zu den Leistungsträgern der U 19, die die Tabelle anführt. Zur kommenden Saison wird der gebürtige Bonner in die U 21 (Regionalliga West) aufrücken. "Georg ist ein flexibel einsetzbarer Spieler. Wir freuen uns darauf, ihn im Herrenbereich weiter zu entwickeln“, sagt Matthias Heidrich, der Sportliche Leiter im Kölner Leistungszentrum. Sein Kollege Carsten Schiel ergänzt: "Georg hat als Stammspieler seinen Anteil daran, dass unsere U 19 eine so gute Saison spielt. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt und seine nächsten Schritte in der U 21 machen wird."

1. FC Union Berlin: Eine neue Anstoßzeit gibt es für das Berliner Stadtduell in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga. Das für Samstag, 21. März, vorgesehene Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC ist um zweieinhalb Stunden nach hinten verlegt worden. Die Partie beginnt nun um 15.30 Uhr auf großer Bühne. Ausgetragen wird die Partie nämlich im Stadion "An der Alten Försterei", der eigentlichen Spielstätte der Union-Profis. Für die "Eisernen" stehen nach 17 Begegnungen 37 Zähler und Rang vier zu Buche. Hertha BSC belegt mit 44 Punkten aus 19 Spielen den dritten Tabellenplatz und hält Anschluss an Spitzenreiter SV Werder Bremen. Bevor es zum Berliner Derby kommt, ist der 1. FC Union am Sonntag (ab 14.30 Uhr) beim zweitplatzierten VfL Wolfsburg zu Gast. Schon einen Tag zuvor empfängt Hertha BSC Schlusslicht Chemnitzer FC (Samstag, ab 13 Uhr).

Hannover 96: Stuart Ritchie aus der U 19 von Hannover 96 aus der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga ist nach aktuellem Stand am Ende des Monats international unterwegs. Der 18 Jahre alte Linksverteidiger wurde für das "International Training Camp" der U 20-Nationalmannschaft der USA nominiert. Das Team von Cheftrainer Anthony Hudson soll vom 22. März bis zum 1. April in Lissabon trainieren. In der portugiesischen Hauptstadt soll der US-Nachwuchs am 26. März gegen den gleichen Jahrgang Frankreichs testen und anschließend am 31. März auch noch gegen Gastgeber Portugal. Ritchie könnte dabei sein Debüt im Nationalteam geben.

VfB Stuttgart: Auch wenn das Spitzenspiel in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga beim Spitzenreiter FC Bayern München (1:3) verloren ging, war Nico Willig, U 19-Trainer des VfB Stuttgart, mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden. "Das Ergebnis ist sehr frustrierend und spiegelt nicht unsere Leistung wider", so Willig. "Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt und mussten höher als 1:0 führen. Dann kassieren wir ein Gegentor per Freistoß von der Eckfahne und das 2:1, als wir nicht gut verteidigen. Zuvor hatten wir schon selbst zwei gute Chancen durch Benedict Hollerbach und Per Lockl, um erneut in Führung zu gehen. Am Ende war es auch eine Frage der Substanz. Für dieses momentan vorhandene Personal war es ein sehr gutes Spiel von uns. Abgesehen vom Ergebnis bin ich mit sehr vielem zufrieden." Mit Blick auf das Duell am Sonntag (ab 13 Uhr) mit dem FC Augsburg steht zumindest Lilian Egloff wieder zur Verfügung. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in dieser Spielzeit für die Profis auch schon im DFB-Pokal und der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, hat seine Gelbsperre abgesessen.

FC Augsburg: Sechs Spieltage vor dem Saisonende in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga hat sich die U 19 des FC Augsburg in eine gute Ausgangsposition für den Klassenverbleib gebracht. Die Mannschaft von Trainer Alexander Frankenberger hat nach dem 5:0 gegen den Mitkonkurrenten Karlsruher SC einen Punkt Vorsprung auf die Gefahrenzone. "Das Ergebnis täuscht", so Frankenberger. "Wir haben uns etwas schwergetan, ins Spiel zu kommen. In der ersten Halbzeit haben wir die eine oder andere brenzlige Situation gut überstanden. Danach haben sich die Jungs aber gegen jeden Widerstand gewehrt und sich als Mannschaft in dieses Spiel reingekämpft. Am Ende waren sie zielstrebig und haben die Tore gemacht. Entsprechend freuen wir uns über die drei Punkte - wir haben aber noch einige zu holen. Wir haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass wir unter Druck funktionieren." In den zurückliegenden vier Partien gab es für den FCA drei Siege und nur eine Niederlage. Am Sonntag (ab 13 Uhr) sind die Augsburger beim zweitplatzierten VfB Stuttgart zu Gast.

