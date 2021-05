Professionelles Amateurteam triumphiert

Der DFB-ePokal powered by ERGO hat seinen ersten Sieger. Im Finale des komplett online gespielten und 13 Stunden im Free-TV übertragenen FIFA21-Wettbewerbs gewann der Amateurklub Celtic Worms FC gegen die Profigamer des 1. FC Köln. Warum das unerwartet kam, aber kein Wunder ist, erklärt DFB.de.

David gegen Goliath: Jeder kennt die Geschichte des kleinen Hirtenjungen, der den übermächtig erscheinenden Goliath im Kampf besiegt. Ein Schuss aus der Steinschleuder trifft den Riesen am Kopf – das Duell ist schnell vorbei, der erfahrene Kämpfer tot. Die Belohnung für Davids Mut, überhaupt angetreten zu sein. Die biblische Geschichte ist das ungeschriebene Motto beim DFB-Pokal genauso wie beim DFB-ePokal powered by ERGO. Der erstmalig auf den Konsolen PlayStation und Xbox ausgetragene Wettbewerb fand am vergangenen Sonntag sein Ende.

Auf den ersten Blick war es ein sensationelles. Denn direkt bei der Premiere zeigte sich: An der uralten Sage um den späteren König Israels ist im Zeitalter von FIFA21 noch etwas dran. Das Dreierteam des Celtic Worms FC hat sich den Titel gesichert. In einem spannenden Cross-Konsolen-Finale setzten sich die Amateure im dritten Einzelspiel gegen die Profis des 1. FC Köln durch. Übertragen auf den realen Fußball hieße das: Der Kreisligist hat den Bundesligisten geschlagen. Ein Wunder also? Nicht ganz.

Zwei neue, alte eNationalspieler

Philipp "Eisvogel" Schermer, Kai "Hensoo" Hense und Yüksel "Bomber_Yuksel" Diker waren zwar unter der Flagge eines Amateurfußballvereins angetreten. Der Celtic Worms FC spielt in der B-Klasse Alzey-Worms Süd. Im FIFA-Kosmos sind die drei Zocker aber alles andere als Underdogs. Zusammen spielen sie auf professionellem Niveau für die Esport-Organisation "B360 eSports".

Das Reglement des DFB-ePokals erlaubt allerdings nur Vereine – über eine Bekanntschaft fanden das Trio und der Wormser Verein zusammen. Im Turnierverlauf schlug der CWFC einen Favoriten nach dem anderen. "Das Comeback gegen den 1. FC Heidenheim und der Sieg im Golden Goal waren besonders schöne Momente", sagt "Eisvogel" deshalb. Der schönste Augenblick sei aber "natürlich der Titelgewinn" gewesen.

Für ihn und "Hensoo" bedeutet der Triumph eine Rückkehr: Die beiden sind ab sofort wieder Mitglieder der eNationalmannschaft und treten im Sommer beim FIFA eNations Cup für Deutschland an. Allein die Tatsache, dass die Gamer 2019 schon zum Kreis der eNationalspieler gehörten, zeigt, dass der Sieg gegen die Kölner Profi-Gamer kein völlig unerwarteter war. Der Story Klein gegen Groß, dem Motto David gegen Goliath, war der Erfolg des Celtic Worms FC dennoch zuträglich. Eine Pokalgeschichte eben, virtuell erzählt.

[jf]