Prof. Meyer über Coronavirus: "Überwiegende Zahl der Fälle verläuft mild"

In der Lombardei und Venetien wurden am vergangenen Wochenende in Folge der Verbreitung des Coronavirus alle Sportveranstaltungen abgesagt, darunter vier Spiele der Serie A. Ein denkbares Szenario auch für Deutschland? Prof. Dr. Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Nationalmannschaftsarzt, spricht über mögliche Schutzmaßnahmen im deutschen Fußball.

DFB.de: Dr. Meyer, wie blicken Sie auf die aktuellen Maßnahmen in Italien?

Prof. Dr. Tim Meyer: Aus meiner Sicht ist es nachvollziehbar, die Weiterverbreitung von Erregern auch durch eine Absage von Großveranstaltungen zu unterbinden. Das hängt sehr stark davon ab, inwieweit man denkt, eine Infektion "unter Kontrolle" zu haben. Im Fall von Corona dürfte man darunter im Moment in erster Linie verstehen, ob man alle Infizierten identifiziert und isoliert hat. Wenn man sich dessen unsicher ist und es mit einer Infektion zu tun hat, die gefährlich werden kann, sind Absagen von Fußballspielen sicherlich eine denkbare Maßnahme, zumal bei Spielen der Serie A mit Sicherheit auch Anhänger aus anderen Gebieten anreisen, was im Falle einer Ansteckung zur Verbreitung beitragen kann.

DFB.de: Sind Spielabsagen also auch in Deutschland nur eine Frage der Zeit?

Meyer: Niemand kann seriös prognostizieren, wie die Lage in einer oder zwei Wochen sein wird. Aktuell wäre dieses Mittel bei uns wohl übertrieben, da die Fälle in Deutschland bekannt und "unter Kontrolle" sind. Zwischen der Situation in Deutschland und Italien gibt es neben der Anzahl der Fälle einen erheblichen Unterschied: In Italien wird offenbar noch nach dem sogenannten Patienten Null gesucht, also nach dem Erstinfizierten. In Deutschland dagegen sind alle bekannten Erkrankungs- und Verdachtsfälle isoliert. Es ist sehr wichtig, die Infektionsketten nachvollziehen zu können, weil nur so eine sichere Isolierung aller Infizierten möglich ist.

DFB.de: Es besteht also kein Grund zur Sorge?

Meyer: Für Fußballer und für Fußballvereine gilt das, was ganz grundsätzlich gilt: Es wäre fahrlässig, die Entwicklung nicht sorgsam zu verfolgen. Die Entscheidung, ob und in welcher Konstellation Spielabsagen notwendig sind, müssen Mannschaften und Vereine aber nicht selbst oder allein treffen. Hier sind die lokalen und regionalen Gesundheitsbehörden verantwortlich, mit denen man sich natürlich auch vorab in Verbindung setzen kann, um Kommunikationswege zu etablieren. Stand heute kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Gesundheitsamt in Deutschland ein Fußballspiel absagt.

DFB.de: Wie gefährlich ist es in Zeiten einer grassierenden Viruserkrankung, zum Fußballtraining oder als Fan ins Stadion zu gehen?

Meyer: Für einen einzelnen Bürger oder Spieler ist die Gefährdungslage beim Coronavirus selbst im Falle einer Ansteckung nicht dramatisch hoch, die überwiegende Zahl der Fälle verläuft mild. Bislang sind die verstorbenen Menschen überwiegend vorerkrankte oder sehr alte Menschen gewesen. Zudem ist eine Ansteckungsgefahr in Deutschland momentan nach menschlichem Ermessen nicht gegeben. Aber natürlich hat der Fußball auch mit Blick auf einen solchen Virus und seine Verbreitung eine Verantwortung, einfach weil er die Menschen und Massen zusammenbringt, ob als Spielerinnen oder Spieler oder eben in die Stadien.

DFB.de: Zu welchen Maßnahmen raten Sie?

Meyer: Wir gehen davon aus, dass die Inkubationszeit zwei bis maximal 14 Tage beträgt, man aber auch schon ansteckend ist, wenn noch keine Symptome erkennbar sind. Insofern ist die Übertragungssituation durchaus mit Influenza vergleichbar. Sehr wichtig ist eine gute Händehygiene. Das gilt ganz grundsätzlich und nicht nur im Fußballkontext, jetzt aber umso mehr. Wenn möglich, sollte man sich mehrmals täglich gründlich mit Seife die Hände waschen oder sie sogar desinfizieren. Es ist auch keine schlechte Idee, wenn Vereine Desinfektionsmittelspender aufstellen, die von allen Spielern und Mitarbeitern beim Betreten und Verlassen der Vereinsräumlichkeiten genutzt werden. Allerdings möchte ich darauf aufmerksam machen, dass solche Maßnahmen generell als Infektionsvorbeugung sinnvoll sind, insbesondere im Winter. Aktuell besteht kein Grund zur Panik. Damit sich das möglichst nicht ändert, schadet es aber gewiss nicht, wenn sich alle - also auch der Fußball - an derartige Maßnahmen gewöhnen.

DFB.de: Welches Verhalten empfehlen Sie bei den ersten Anzeichen einer Erkrankung?

Meyer: Grundsätzlich sollte man bei Zeichen einer Infektion immer dem Trainingsplatz fern bleiben - zum Schutz der Mitspieler vor Ansteckung und auch zum Eigenschutz vor Komplikationen. Ein besonderes, darüber hinaus gehendes Augenmerk im Hinblick auf Corona ist nur dann erforderlich, wenn man in den letzten zwei Wochen in einem Infektionsgebiet war oder mit potenziell Infizierten Kontakt hatte. Dann sollte man zunächst zuhause bleiben, telefonisch Kontakt mit dem Hausarzt oder einem Zentrum mit infektionsmedizinischer Erfahrung aufnehmen und den dann gegebenen Ratschlägen unbedingt Folge leisten. Denn dann muss labormedizinisch gesichert werden, ob eine solche Infektion besteht. Das geht nur, wenn alle potenziell Betroffenen derartige empfohlenen Verhaltensweisen einhalten. Eine Impfung gegen Corona ist in nächster Zukunft leider nicht in Sicht.

DFB.de: Sie leiten die Medizinische Kommission des DFB. Wird in den nächsten Tagen eine Handlungsempfehlung des DFB erfolgen?

Meyer: Die entscheidende Instanz sind die Gesundheitsbehörden, wenn es um eine eventuelle Absage von Wettkämpfen geht. Die momentane Situation erfordert unseres Erachtens keine Maßnahmen über die geschilderten allgemeinen Vorkehrungen hinaus, sie kann sich aber natürlich ändern. Seitens der Kommission stehen wir im engen Austausch mit Experten auf dem Gebiet der Hygiene und Epidemiologie. Sollte es für den Fußball neue Informationen geben, wird der DFB hier umgehend über die bekannten Kanäle informieren.

[dfb]