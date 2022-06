Eine Präsenzstation des Pro Lizenz-Lehrgangs: Lernen und Arbeiten in Wolfsburg

Pro Lizenz-Lehrgang gastiert in Wolfsburg

Ein Besuch, der eine der Stärken der neuen Pro Lizenz-Ausbildung verdeutlicht: Die 16 Teilnehmer*innen der Pro Lizenz lernen und arbeiten diese Woche in Wolfsburg. Die dezentrale Ausbildung mit Präsenzphasen bei verschiedenen Profi-Vereinen bietet außergewöhnliche Praxisbedingungen und wertvolle Einblicke in die Arbeitsweisen der Klubs.

Zudem lässt sich der Blick während solcher Vereinsbesuche über den Tellerrand hinaus werfen. Das wurde diese Woche in Wolfsburg bei einer Werkbesichtigung bei DFB-Partner Volkswagen deutlich. Die Lehrgangsgruppe sammelte Eindrücke, wie Arbeitsprozesse in einer Zeit des Wandels bei einem der weltführenden Unternehmen ablaufen.

Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski sagt: "Wir sind froh, dass uns Vereine wie der VfL Wolfsburg bei der Ausbildung unserer angehenden Profi-Trainer*innen unterstützen und unserem Kurs bereichernde Lehrgangswochen ermöglichen. Wir sind fest davon überzeugt, dass auch solche Erfahrungen ein wichtiger Baustein in der Entwicklung unserer Trainer*innen sind."

"Positionstraining im Mannschaftskontext"

Die Woche in Wolfsburg begann wie gewohnt mit einer Einführung durch Lehrgangsleiter Niedzkowski und anschließender Praxiseinheit, dieses Mal auf dem Trainingsgelände des VfL. Die Trainingsgruppe befasste sich dabei, wie auch in allen anderen Trainingseinheiten der Woche, intensiv mit dem Thema "Positionstraining im Mannschaftskontext". Psychologische und sportwissenschaftliche Perspektiven von Werner Mickler und dem Athletiktrainer der A-Nationalmannschaft, Krunoslav Banovcic, ergänzten die fußballspezifischen Inhalte.

Wie schon bei vorherigen Vereinsbesuchen in Köln oder Freiburg stellte sich am Dienstag mit Marcel Schäfer außerdem ein Vereinsexperte beim Gespräch ausführlich den Fragen der Lehrgangsgruppe. Dieser Austausch gewährte den Lehrgansteilnehmer*innen tiefe Einblicke in die tägliche Arbeit eines Sportdirektors und insbesondere die Zusammenarbeit und Beziehung mit dem Cheftrainer.

[jf]