Private-Viewing: Alle Plätze sind vergeben

Wenn unser DFB-Team am 3. September (ab 20.45 Uhr) gegen Spanien die Nations-League-Saison eröffnet, bleiben die Ränge in Stuttgart leider leer. Auf das Gemeinschaftsgefühl muss trotzdem nicht ganz verzichtet werden. Unter Einhaltungen der geltenden Hygienevorschriften veranstaltet der Fan Club Nationalmannschaft ein Private-Viewing im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Im vorgeschriebenen Abstand bieten die Räumlichkeiten Platz für 40 Fans, die sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen dürfen.

Um 19.45 Uhr wird das Programm von Fan Club-Moderatorin Ruth Hofmann eröffnet. Als besonderen Gast dürfen wir unser prominentes Fan Club-Mitglied Roman Weidenfeller im Museum begrüßen. Der Weltmeister von 2014 wird von der großen Nacht in Rio erzählen und beantwortet Fragen aus dem Publikum.

Zur Erfrischung stellt unser Gründungspartner Coca-Cola den ganzen Abend kostenlos Getränke zur Verfügung. Zusätzlich spendieren wir bereits im Vorfeld Currywurst und eine vegetarische Alternative. Es lohnt sich früh zum Deutschen Fußballmuseum anzureisen, ab 17.30 Uhr dürfen sich alle Gäste kostenfrei die Ausstellung ansehen.

Das ging fix. Die Plätze im Deutschen Fußballmuseum für das Private-Viewing gegen Spanien sind alle vergeben. Ein kleiner Trost für alle Fans, die leer ausgegangen sind: Der Abend wird auch live auf Facebook gestreamt.