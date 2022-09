Prime Video begleitet DFB-Team zur WM

Die deutsche Nationalmannschaft wird in einer exklusiven Dokumentation von Amazon Original zur Weltmeisterschaft in Katar begleitet. Sechs Episoden nehmen die Zuschauer*innen sowohl bei den Vorbereitungen auf die FIFA Weltmeisterschaft 2022 als auch während des WM-Turniers mit. Die Doku-Serie von Amazon Studios entsteht in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und UFA Documentary. Sie wird im Frühjahr 2023 exklusiv bei Prime Video verfügbar sein.

Die sechsteilige Doku-Serie folgt dem DFB-Team auf der fünfjährigen Reise nach dem Ausscheiden in der Vorrunde der WM 2018 und dem Aus im EM-Achtelfinale im vergangenen Jahr mit dem Ziel, zurück an die Weltspitze zu gelangen. Die Zuschauer*innen sehen, was vor und hinter den Kulissen geschieht: bei den Vorbereitungen unter der Leitung von Bundestrainer Hansi Flick im Trainingslager, in der Nations League und bei weiteren Länderspielen. Sie begleiten die DFB-Auswahl zur WM in Katar. Dabei erleben sie, wie sich die Nationalmannschaft auf die besondere Situation im umstrittenen Austragungsland vorbereitet und wie sie die sportlichen Herausforderungen bei ihrem ambitionierten Ziel angeht, das Turnier zu gewinnen.

Flick: "Viele exklusive Einblicke in unsere Abläufe"

"Das Amazon-Team begleitet uns intensiv und bietet viele exklusive Einblicke in unsere Abläufe", sagt Bundestrainer Hansi Flick. "Die Doku verfolgt uns bei unserem Ziel zurück an die Weltspitze und zeigt, wie hart wir dafür arbeiten. Mit der WM steht unsere größte Challenge noch an. Es wird herausfordernd, emotional und am Ende hoffentlich erfolgreich. Wir gehen ALL IN und wollen das mit der Doku auch den Fans ermöglichen."

Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Prime Video, sagt: "Prime-Mitglieder dürfen sich auf eine aufregende Reise mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft freuen. Unsere Zuschauer*innen werden einzigartige intime und emotionale Einblicke erhalten und dabei das gesamte Team auf dem kräftezehrenden Weg zum fünften Stern hautnah begleiten. Ganz Deutschland und auch wir bei Prime Video hoffen auf ein Happy End."

"Zuschauer*innen mit auf die Reise durchs Turnier nehmen"

Marc Lepetit, Geschäftsführer und Produzent UFA Documentary, erklärt: "Als Nico Hofmann mit Oliver Bierhoff zu uns kam mit dem Projekt, war klar: Die deutsche Nationalmannschaft ist eine der größten Mannschaften im Fußballsport, und "All or Nothing" ist die Sport-Dokumarke dieser Welt. Es ist eine Ehre, die Faszination des Spiels und der Mannschaft hinter dem DFB-Team, die Herausforderungen des größten Turniers der Fußballwelt und die Erzählform des Formates zusammenzubringen. Gemeinsam mit unserem kreativen Team, unserem Partner Stereo Films und Amazon Studios fangen wir die Geschichten ein, freuen uns über die Offenheit und das Vertrauen des Teams. Wir werden die Zuschauer*innen mit auf die Reise durch das Turnier, die Höhen und Tiefen nehmen und ein Bild zeichnen, das man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Wir freuen uns auf die kommenden Monate."

Die Doku-Serie wird von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit UFA Documentary produziert. Regie führt Christian Twente ("Uli Hoeneß – Der Patriarch"), Produzent ist Marc Lepetit ("Ku'damm 63", "Sturmfahrt").

