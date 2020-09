Pressekonferenz live mit Frings und Mintzel

Die 3. Liga stimmt sich am kommenden Dienstag (ab 14 Uhr) mit einer Pressekonferenz auf den bevorstehenden Start der Saison 2020/2021 ein. Die Gesprächsgäste sind hochkarätig, angeführt werden sie von Torsten Frings (43), als Spieler mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Europameister 2008 sowie WM-Dritter 2006 und seit Juli Trainer des SV Meppen.

Mit Alf Mintzel wird zudem eine echte Kultfigur der 3. Liga bei der Pressekonferenz in der DFB-Zentrale in Frankfurt mit von der Partie sein. Der 38-Jährige ist mit 325 Einsätzen hinter Tim Danneberg die Nummer zwei in der Liste der Drittliga-Rekordspieler und damit eines der prägendsten Gesichter in der jungen Historie der 2008 gegründeten Profispielklasse des DFB. Seit dem Ende seiner aktiven Fußballerkarriere arbeitet Mintzel im Marketingbereich des SV Wehen Wiesbaden.

Komplettiert wird die Gesprächsrunde durch Manuel Hartmann, Abteilungsleiter Spielbetrieb Ligen & Wettbewerbe beim DFB und Mitglied der gemeinsamen Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb von DFB und DFL.

Liveübertragung auf DFB-TV und Facebook

Neben den Medien können auch alle Fans der 3. Liga am Dienstag bei der Pressekonferenz dabei sein. Sie wird ab 14 Uhr auf DFB-TV und dem offiziellen Facebook-Kanal der 3. Liga live übertragen.

Drei Tage später rollt dann endlich wieder der Ball in der spannendsten Liga des deutschen Profisports. Der 1. FC Kaiserslautern und Zweitliga-Absteiger SG Dynamo Dresden eröffnen die 13. Saison der 3. Liga. Die ARD und MagentaSport zeigen die Partie am Freitag, 18. September, live. Anpfiff ist um 17.45 Uhr.