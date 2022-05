Premiere: Torschützenkönig erhält erstmals kicker-Trophäe

Premiere für die 3. Liga: In dieser Saison wird der Torschützenkönig erstmals mit der gleichen Trophäe ausgezeichnet wie die besten Torjäger in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Nummer eins der Torschützenliste erhält am Samstag die offizielle kicker-Torjägerkanone.

Die Trophäe könnte an zwei Spieler gehen. Die Konstellation vor dem letzten Spieltag: Baris Atik (1. FC Magdeburg) und Marcel Bär (TSV 1860 München) haben jeweils 19 Tore auf dem Konto und führen damit das Ranking an.

Atik ist am Samstag im Spiel beim VfL Osnabrück (ab 13.30 Uhr, live im MDR und bei MagentaSport) gesperrt, nachdem er vergangenes Wochenende seine 10. Gelbe Karte gesehen hat. Er kann damit seine Bilanz nicht mehr ausbauen. Das bedeutet: Marcel Bär hat eine kicker-Torjägerkanone bereits sicher. Bei Torgleichheit werden kein Quotient oder andere Kriterien herangezogen, sondern zwei Trophäen vergeben.

Geteilter Titel mit Atik oder alleinige Auszeichnung für Bär?

Es ist also nur noch die Frage, ob auch Atik eine erhält. Trifft Bär am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II (ab 13.30 Uhr, live im BR und bei MagentaSport), ist der Goalgetter der Münchner alleiniger Torschützenkönig 2021/2022. Bereits in der Vorsaison hatte der TSV 1860 mit Sascha Mölders den Liga-Torjäger gestellt.

Ungeachtet der Entscheidung in der Torjägerfrage wird auf jeden Fall auch Atik im Rahmen des letzten Spieltags eine Ehrung zuteil. Der 27-Jährige, der einen neuen Scorer-Rekord in der 3. Liga aufgestellt hat (19 Tore, 21 Vorlagen), ist zum Spieler der Saison gewählt worden und wird dafür im Rahmen des Spiels in Osnabrück vom DFB ausgezeichnet. Trainer der Saison ist Atiks Coach Christian Titz, auch er wird am Samstag von DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert offiziell geehrt.

[jb]