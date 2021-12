Premiere: SC Freiburg empfängt RB Leipzig

Rekordsieger SC Freiburg, der den DFB-Pokal der Junioren bereits sechsmal gewonnen hat, will am Sonntag (ab 11 Uhr) den nächsten Schritt auf dem Weg zum möglichen siebten Titel machen. Das Team von Trainer Federico Valente aus der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga trifft im Viertelfinale auf Nord/Nordost-Vertreter RB Leipzig. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Die Pokalsaison: Rekordpokalsieger SC Freiburg musste sich in dieser Saison schon in der ersten Runde mächtig strecken, setzte sich erst nach Verlängerung beim FC Energie Cottbus 3:2 durch. Die Führung der Lausitzer, die in der Staffel Nord/Nordost aktuell auf dem vierten Tabellenplatz rangieren, glich Angreifer Amney Moutassime (81.) für den Sportclub aus. In der Verlängerung legten Gabriel Pellegrino (93.) und Marco Wörner (115.) mit ihren Toren den Grundstein für das Weiterkommen. Im Achtelfinale kamen die Freiburger nach einem schnellen Rückstand beim Hessenligisten SV Wehen Wiesbaden noch zu einem ungefährdeten 5:1-Erfolg. Die Leipziger hatte in der ersten Runde beim Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg (4:0) wenig Probleme. Im Achtelfinale behielt das Team von RB-Trainer Daniel Meyer durch Treffer von Mehmet Ibrahimi (63.) und Robin Friedrich (86.) beim West-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach 2:1 die Oberhand.

Die Lage in der Liga: Beim SC Freiburg läuft es in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga bislang nicht wie gewünscht. Die Breisgauer belegen nach elf Spielen Platz 14, kämpfen in der Meisterschaft um den Klassenverbleib. Aktuell beträgt der Abstand zur Abstiegszone lediglich einen Zähler. Auch die Gäste aus Leipzig sind in der Staffel Nord/Nordost zumindest nicht optimal gestartet. Mit 15 Punkten nach neun Spielen ist der Rückstand des Tabellensechsten auf Ligaprimus Hertha BSC bereits auf 16 Zähler angewachsen. Allerdings haben die Berliner schon zwei Partien mehr ausgetragen.

Die Trainer: Bei der U 19 des SC Freiburg steht seit Saisonbeginn Federico Valente an der Seitenlinie. Der 46-Jährige trat die Nachfolge des zur U 23 aufgerückten Thomas Stamm an. In Freiburg ist Valente schon seit Sommer 2017 tätig. Den Abstieg der U 17, die er im Januar 2018 übernahm, konnte er in seiner ersten Saison zwar nicht mehr verhindern. Schon in der folgenden Spielzeit 2018/2019 gelang dem in der Schweiz geborenen Italiener aber mit den Breisgauern die direkte Rückkehr in die höchste deutsche B-Junioren-Spielklasse. Die Spielzeit 2019/2020 beendete er mit den Freiburgern auf dem 13. Tabellenplatz. Durch den corona-bedingten Saisonabbruch gab es keine Absteiger. In der zurückliegenden, ebenfalls vorzeitig beendeten Spielzeit, stand Rang 15 zu Buche, allerdings nach nur fünf absolvierten Partien. Mit der Verpflichtung von Daniel Meyer als neuem U 19-Trainer hatte RB Leipzig im Sommer einen prominenten Nachfolger für Marco Kurth gefunden, der zum Assistenten bei den Profis befördert wurde. Auch Meyer kennt sich im Profigeschäft aus: Der 42-Jährige betreute in der 2. Bundesliga schon den FC Erzgebirge Aue und bis zum zurückliegenden Sommer Eintracht Braunschweig. Im Nachwuchsbereich arbeitete der gebürtige Hallenser schon für den FC Energie Cottbus (U 17 und U 19), den Halleschen FC (U 19) und als Leiter der Nachwuchsabteilung beim 1. FC Köln.

Die Pokal-Historie: Der SC Freiburg und RB Leipzig stehen sich im Viertelfinale erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber. Im DFB-Pokal der Junioren kennt sich kein anderer Verein so gut aus wie die Breisgauer. Der SC Freiburg ist mit insgesamt sechs Erfolgen Rekordsieger des Wettbewerbs. Den erstmaligen Gewinn in der Saison 2005/2006 wiederholte der Sportclub in den Spielzeiten 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014 und 2017/2018. Bei den ersten drei Pokalsiegen stand der heutige Freiburger Cheftrainer Christian Streich noch bei der U 19 an der Seitenlinie. RB Leipzig wartet noch auf den ersten nationalen Titelgewinn, stand aber schon einmal kurz davor. In der Saison 2018/2019, in der der DFB-Pokal der Junioren letztmals regulär zu Ende gebracht wurde, erreichten die Leipziger das Endspiel. Dort unterlagen die Sachsen allerdings dem VfB Stuttgart in Potsdam 1:2.

Die Stimmen: "Wir wollen zum Ende des Jahres noch einmal alle Kräfte bündeln, um eine Runde weiterzukommen", sagt Freiburgs U 19-Trainer Federico Valente im Gespräch mit DFB.de. "RB Leipzig ist ein physisch starker Gegner, der besonders in der Offensive seine Qualitäten besitzt. Für uns ist die Partie das Saisonhighlight, während die Leipziger mit der Teilnahme an der UEFA Youth League schon einige Höhepunkte hatten. Ich erwarte einen echten Pokalfight mit hoher Intensität, unbedingtem Willen und großer Leidenschaft." RB-Trainer Daniel Meyer sagt gegenüber DFB.de: "Für uns ist es ebenfalls das abschließende Spiel in diesem Jahr. Wir wollen im Pokalwettbewerb unbedingt überwintern. Beim SC Freiburg fehlen in der Meisterschaft die Ergebnisse. Dennoch ist das Team gefährlich, belohnt sich aber nicht immer für den betriebenen Aufwand."

Die personelle Situation: Beim SC Freiburg steht Angreifer Marco Wörner nicht zur Verfügung. Der Mittelstürmer, der im Erstrundenspiel beim FC Energie Cottbus den entscheidenden Siegtreffer erzielt hatte, muss wegen einer Bänderverletzung passen. Dafür steht Mittelfeldspieler Gabriel Pellegrino nach seiner Gelb-Rotsperre aus dem Cottbus-Spiel wieder zur Verfügung. Bei RB Leipzig steht Linksverteidiger Sanoussy Ba, der vor fünf Wochen an der Schulter operiert wurde und noch mehrere Monate ausfallen wird, nicht zur Verfügung. Innenverteidiger Eric Uhlmann muss nach seiner Roten Karte aus dem Erstrundenspiel beim 1. FC Magdeburg noch eine Sperre absitzen. Angreifer Hugo Novoa ist fest bei den Profis und wird ebenfalls fehlen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Stürmer Daniel Krasucki, der zuletzt über muskuläre Probleme klagte.

