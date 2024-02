Premiere für Urbansky als Cheftrainer der U 19-Frauen

Neue verantwortungsvolle Rolle: Michael Urbansky betreut die U 19-Frauen-Nationalmannschaft ab sofort als Cheftrainer. Urbansky, der zuvor als Co-Trainer der Frauen-Nationalmannschaft unter Martina Voss-Tecklenburg tätig war, verstärkte bereits seit der Übernahme von Horst Hrubesch als Interims-Bundestrainer den weiblichen DFB-Nachwuchsbereich. Nach der festen Etablierung der U 20-Frauen, die die ehemalige U 19-Cheftrainerin Kathrin Peter betreut, geht nun Urbansky den eingeschlagenen Weg mit den U 19-Frauen weiter, der unter anderem in diesem Sommer zur Europameisterschaft nach Litauen führen soll. Die entscheidende EM-Qualifikationsrunde findet Anfang April statt.

Kai Krüger, Abteilungsleiter Trainer*innen, sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit Michael auf einen tollen Trainer und Menschen für die Aufgabe bei unserer U 19-Nationalmannschaft zählen dürfen. Michael hat nicht nur wertvolle Erfahrungen bei der Frauen-Nationalmannschaft sammeln können, sondern war bereits in dieser Altersklasse für den DFB tätig. Beim Lehrgang Ende Januar konnte er seine neue Mannschaft, die er mit all seiner Expertise und Qualität anführen wird, bereits kennenlernen - die beste Voraussetzung für einen positiven Start in die heiße Phase der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation."

"Wir wollen nach Litauen, das ist unser klares Ziel"

Michael Urbansky sagt: "An meiner neuen Rolle als Cheftrainer der U 19 reizt mich vor allem, die jungen und hochmotivierten Spielerinnen im Übergangsbereich bei ihren nächsten Entwicklungsschritten im Frauenfußball zu begleiten und zu unterstützen. Verbunden mit einer klaren Spielidee, werden wir in der Kürze der Zeit und mit vielen neuen Spielerinnen ein Team formen, das in der Lage sein wird, sich für die EM 2024 in Litauen zu qualifizieren. Wir wollen nach Litauen, das ist unser klares Ziel."

Der 42-Jährige berief für die beiden Länderspiele gegen die Niederlande am 24. Februar (ab 19 Uhr) und drei Tage später gegen Italien am 27. Februar (ab 16 Uhr) 22 Spielerinnen, 13 weitere Spielerinnen nominierte er auf Abruf. Beide Testspiele werden im spanischen La Nucia ausgetragen. "Nach unserem ersten gemeinsamen Kurzlehrgang im Januar wollen wir in La Nucia im Training weiter intensiv an unserer Spielidee arbeiten und diese in den beiden attraktiven Länderspielen ausprobieren und damit Erfahrungen sammeln. Darüber hinaus steht mit unserer neuen und sehr jungen U 19 der für die Eliterunde im April wichtige Teamformungsprozess im Mittelpunkt der gesamten Maßnahme."

In der zweiten EM-Qualifikationsrunde trifft die deutsche Mannschaft auf Rumänien (3. April), Ungarn (6. April) und Schweden (9. April). Die DFB-Auswahl hatte sich in der ersten Runde nach Siegen gegen Israel und Norwegen sowie einem Remis gegen Finnland als Gruppensieger für die zweite Runde qualifiziert. Die EM findet im Juli statt.

[dfb]