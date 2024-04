Premiere für UEFA-Trainerinnen-Karriereforum am DFB-Campus in Frankfurt

Im Rahmen der UEFA EURO 2024 feiert am 26. und 27. Juni 2024 das UEFA-Trainerinnen-Karriereforum in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf seinem Campus in Frankfurt am Main seine Premiere. Bewerbungsschluss für Trainerinnen ist der 30. April, interessierte Vereine können sich bis 15. Mai bewerben.

Das Pilotprojekt vernetzt Trainerinnen, die bereits mindestens im Besitz einer "B+"-Lizenz (UEFA Youth B) sind, mit den für die sportlichen Bereiche Zuständigen aus den von DFL und DFB anerkannten Leistungszentren sowie Verantwortlichen des DFB. Ziel ist es, die Anzahl der Trainerinnen im deutschen Fußball weiter zu steigern und gezielt weibliche Talente zu fördern.

Zugang zum Junioren- und Männerfußball herstellen

Frauen als Trainerinnen sind selbst im Frauenfußball deutlich unterrepräsentiert und im Männerfußball bis auf wenige Ausnahmen nicht vertreten. Begrenzte Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sind Gründe dafür, warum sich Frauen häufig gegen eine Karriere als Trainerin entscheiden.

Über das erstmalig angebotene UEFA-Trainerinnen-Karriereforum soll qualifizierten Trainerinnen die Gelegenheit gegeben werden, mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen, um die nächsten Schritte in ihrer Trainerinnen-Laufbahn zu gehen und ihre Potenziale voll auszuschöpfen. Der besondere Fokus liegt bei diesem Projekt darauf, den Zugang zum Junioren- und Männerfußball herzustellen, um die dort längst etablierte Bandbreite zusätzlicher Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten nutzen zu können.

Gleichzeitig hilft das Forum Entscheidungsträgern des DFB und der Leistungszentren, weibliche Trainerinnen-Talente zu identifizieren und fokussiert zu fördern, um bei der Auswahl für neu zu besetzende Trainerstellen zu profitieren.

Podiumsdiskussionen, Präsentationen, "Speed-Interviews"

Das UEFA Trainnerinnen-Karriereforum dauert zwei Tage und bietet Podiumsdiskussionen, Präsentationen sowie "Speed-Interviews". Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmerinnen facettenreiche Einblicke in nahezu alle Tätigkeitsfelder im sportlichen Bereich. Dazu sollen sie das Forum gezielt als Plattform nutzen, um sich mit nationalen und internationalen Protagonistinnen und Vorreiterinnen im Männerfußball auszutauschen und so ihr Netzwerk erweitern.

Das Event richtet sich an Trainerinnen mit "B+"-Lizenz (UEFA Youth B) oder höher sowie an die für den sportlichen Bereich zuständigen Entscheidungsträger aus den Leistungszentren.

Kosten für Verpflegung und Unterkunft werden von der UEFA übernommen, Reisekosten sind selbst zu tragen. Weitere Infos zum UEFA Trainerinnen-Karrierforum und zur Bewerbung erhalten interessierte Trainerinnen/Vereine über trainer@dfb.de.

[dfb]