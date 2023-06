Premiere für Aurich oder erneutes Finale für Frankfurt?

Finalpremiere oder erneuter Einzug ins Endspiel: Die U 17-Juniorinnen der SpVg Aurich und des aktuellen deutsche Vizemeisters Eintracht Frankfurt wollen am Samstag (ab 14 Uhr, live bei DFB-TV) im Halbfinalrückspiel der Endrunde um die deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft die Chance auf den erstmaligen Titelgewinn wahren. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist noch alles offen. Der DFB.de-Faktencheck.

DAS HINSPIEL: Im ersten Aufeinandertreffen (1:1 in Frankfurt) konnte sich keines der beiden Teams in eine wesentlich bessere Ausgangslage bringen. Cora Lepper (46.) brachte die Eintracht, die sich als Meister in der Staffel Süd der B-Juniorinnen-Bundesliga erneut für das Halbfinale um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft qualifiziert hatte, kurz nach der Pause in Führung. Dabei umkurvte sie nach einem Solo auch noch Aurichs Torhüterin Paula Blum und schloss sicher ab. Den Gästen aus Ostfriesland, Titelträger in der Staffel Nord/Nordost, gelang bei ihrer ersten Endrundenteilnahme durch Ana-Carolin Hoffmann (58.) noch der Ausgleich zum 1:1-Endstand.

DIE TRAINER: B-Juniorinnen-Trainer Stefan Wilts ist bei der SpVg Aurich längst eine Institution. Nachdem er drei Jahre lang auch noch selbst für die Sportvereinigung am Ball war, begann der inzwischen 41-Jährige in Aurich auch seine Trainerlaufbahn. Ab 2009 betreute er zunächst für drei Spielzeiten das Frauenteam. Schon seit 2011 steht Wilts bei den B-Juniorinnen, die er 2018 zum erstmaligen Aufstieg in die höchste Spielklasse führte, an der Seitenlinie. Mit der erstmaligen Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft gelang es der SpVgg Aurich, den fünften Rang aus der vergangenen Saison - die bis dahin beste Endplatzierung - nochmals zu übertreffen. Wolfgang Schmidt, Trainer der U 17 von Eintracht Frankfurt, kennt die Situation der Endrundenteilnahme bereits gut. Erst vor einem Jahr hatte er mit den U 17-Juniorinnen der Hessinnen das Finale gegen den Hamburger SV (1:2) erreicht. Im zurückliegenden Sommer wechselte der 53-Jährige auf die Position des Technischen Direktors im Nachwuchsbereich. Da sein Nachfolger als U 17-Trainer, Thorsten Siefert, seine Tätigkeit bei der Eintracht aus privaten Gründen beenden musste, kehrte Schmidt im September auf die Trainerbank zurück.

DIE TORJÄGERINNEN: Ana-Carolin Hoffmann, die erfolgreichste Torschützin der SpVg Aurich, stellte mit ihrem Treffer im Hinspiel auch in der Endrunde schon ihre Offensivqualitäten unter Beweis. Während der regulären Spielzeit in der Staffel Nord/Nordost war die 16-Jährige 18-mal erfolgreich. Ligaweit wurde die Ausbeute nur von Elfie Wellhausen (FC Hertha 03 Zehlendorf/19 Saisontore) übertroffen. Frankfurts beste Torschützin Rosa Rückert wartet in der Endrunde noch auf ihren ersten Treffer. Ihre 15 Tore in der Staffel Süd bedeuteten aber nicht nur bei der Eintracht den besten Wert. Die Mittelfeldspielerin wurde vor Anabel Keul (1. FC Nürnberg) und Paulina Rothenberger (Karlsruher SC/beide zehn) Torschützenkönigin.

DIE STIMMEN: "Mit dem 1:1 und der Ausgangslage für das Rückspiel sind wir sehr zufrieden", sagt Aurichs Trainer Stefan Wilts gegenüber DFB.de. "Wir haben gemerkt, dass wir uns nicht verstecken müssen und mithalten können. Im Rückspiel wollen wir möglichst lange die Null halten und so den Druck auf die Eintracht erhöhen. Unsere Defensivarbeit zählt schon während der gesamten Saison zu unseren Stärken." Sein Gegenüber Wolfgang Schmidt geht "guten Mutes in das Rückspiel", so der Eintracht-Trainer im Gespräch mit DFB.de. "Im Vergleich zum Hinspiel können wir noch ein wenig effizienter auftreten. Dafür müssen wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Kreativität und Mut zeichnen uns aus."

DIE PERSONELLE SITUATION: Bei der SpVg Aurich könnte Offensivspielerin Emma Schurwonn nach überstandener Zerrung in den Kader zurückkehren. Eintracht Frankfurt stehen Sarah Preuß, U 17-Nationalspielerin Emily Wallrabenstein und Lisa Berger wieder zur Verfügung. Preuß stand mit den Frankfurterinnen bereits vor einem Jahr in der Endrunde. Wallrabenstein sicherte sich mit dem damaligen Finalgegner Hamburger SV den Deutschen Meistertitel, ehe sie zur Eintracht wechselte. Keine Option ist dagegen Julia Maria Ruef, die im Hinspiel mit dem Verdacht auf einen Kreuzbandriss ausgewechselt werden musste.

DER MODUS: Die Spiele der Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft werden im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt. Im Finale am Samstag, 17. Juni, hat der Sieger des Halbfinalduells zwischen West/Südwest-Meister Bayer 04 Leverkusen und dem Nord/Nordost-Tabellenzweiten SV Meppen (Hinspiel 2:0) Heimrecht gegen den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Eintracht Frankfurt und der SpVg Aurich. Endet das Endspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt.

[mspw]