Premiere: Arminia Bielefeld folgt VfL Wolfsburg ins Endspiel

Die U 17 von Arminia Bielefeld schreibt Vereinsgeschichte. Bei der ersten Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft erreichte das Team von Trainer Marcel Drobe durch einen 3:1 (1:0)-Auswärtserfolg im Halbfinalrückspiel beim Titelverteidiger FC Schalke 04 (Hinspiel 0:1) auf Anhieb das Endspiel. Dort trifft die Arminia am Sonntag, 16. April (ab 11 Uhr, live bei Sky), auf den VfL Wolfsburg, für den die Finalteilnahme ebenfalls eine Premiere ist. Gespielt wird in der großen SchücoArena, der Spielstätte der Arminia-Profis aus der 2. Bundesliga.

Entscheidenden Anteil am bislang größten Erfolg der Bielefelder überhaupt im Nachwuchsfußball hatte U 16-Nationalspieler Nick Cherny (6./75.), der gleich zwei Treffer beisteuerte. Außerdem unterlief Schalkes Kapitän Taylan Bulut (57.) ein unglückliches Eigentor (70.). Für die "Knappen" traf vor 1500 Zuschauer*innen im Gelsenkirchener Parkstadion lediglich Mika Khadr (57.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich, konnte das Ausscheiden damit aber auch nicht verhindern.

Die beiden entscheidenden Gegentreffer kassierten die Schalker, die zuvor während der gesamten Saison ohne Niederlage geblieben waren und in 16 Begegnungen insgesamt nur drei Gegentreffer hinnehmen mussten, in Unterzahl. Defensivspieler Pierre Rogasik hatte wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen (63.).

U 16-Nationalspieler Nick Cherny: "Geiles Gefühl"

"Dass wir gegen Schalke in einem Spiel drei Tore erzielen, ist Wahnsinn", sagte Bielefelds Matchwinner Nick Cherny, der nach dem Saisonende zu Borussia Dortmund wechseln wird, im Sky-Interview. "Es ist ein geiles Gefühl, im Endspiel zu stehen. Wir sind stolz auf das Erreichte und freuen uns jetzt sehr auf das Finale vor eigenem Publikum."

Arminia-Trainer Marcel Drobe meinte: "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und dann auch verdient in Führung gegangen. Die Mannschaft hat auch nach der Hinspielniederlage immer an sich geglaubt und ist dafür belohnt worden."

Mike Büskens: "Die Arminia hat verdient gewonnen"

Nachwuchsleiter Finn Holsing lobte: "Riesenkompliment an Marcel Drobe und sein Team, das sich den Sieg mit Leidenschaft und großem Willen erkämpft hat. Es war erneut ein Duell auf Augenhöhe, in dem das Pendel diesmal zu unseren Gunsten ausgeschlagen ist. Auch Schalke 04 hat aber eine herausragende Saison gespielt."

Schalkes früherer Profi und Cheftrainer Mike Büskens, der jetzt als "Verbindungstrainer" zwischen Nachwuchs und Lizenzabteilung tätig ist, räumte ehrlich ein: "Die Arminia war in einem sehr intensiven Spiel die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen."

Das erkennte auch Nachwuchsdirektor Mathias Schober an: "Wir sind sehr traurig über das Ausscheiden, aber das Leben geht weiter. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben die erste Halbzeit verschlafen. Später wurde es zwar besser, aber es hat nicht gereicht."

Co-Trainer Willeke verstritt gesperrten Cinel

Beim Duell zwischen dem Meister (Schalke 04) und dem Vizemeister (Arminia Bielefeld) aus der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga mussten die Gastgeber aus Gelsenkirchen zumindest im Innenraum ohne ihren gelbgesperrten Trainer Onur Cinel auskommen. Der 37 Jahre alte Fußball-Lehrer wurde auf der Bank von seinem Assistenten Robin Willeke vertreten und verfolgte die Partie von einem Balkon aus.

Von dort sah er die frühe Führung der Arminia, die Nick Cherny (6.) nach einer sehenswerten Einzelleistung mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze markierte. S04-Torhüter Niklas Alter bekam zwar noch die Hand an den Ball, konnte den Treffer aber nicht mehr verhindern. Damit war der Bielefelder Rückstand aus dem Hinspiel ausgeglichen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es nur noch wenige hochkarätige Tormöglichkeiten. So hatten die Schalker Glück, dass ein Kopfball von Henry Obermeyer knapp am Tor vorbeiflog.

Bielefelder Doppelschlag in Überzahl

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel deutlich offener. Die Gastgeber bemühten sich, nach vorne zu spielen, und nutzten eine ihrer ersten Chancen zum Ausgleich. Im Anschluss an einen Eckball schaltete der aufgerückte Innenverteidiger Mika Khadr (57.) nach einem Abpraller am schnellsten und beförderte die Kugel ins Netz. Der Jubel war riesengroß, schließlich hätte dieses Ergebnis zum erneuten Erreichen des Endspiels gereicht.

Allzu lange währte die Schalker Freude allerdings nicht. Zunächst gerieten die "Königsblauen" in Unterzahl, weil sich Pierre Rogasik zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und zwangsläufig die Rote Karte sah (63.). Die Arminia nutzte das zum entscheidenden Doppelschlag. Zunächst verlängerte S04-Kapitän Taylan Bulut einen Bielefelder Eckball unglücklich zum 1:2 (70.) ins eigene Tor. Fünf Minuten später war es dann erneut Nick Cherny (75.), der mit dem dritten Tor für die Gäste ein mögliches Elfmeterschießen verhinderte und den Finaleinzug für Bielefeld perfekt machte.

Endspiel vor heimischen Publikum

Im Endspiel geht es jetzt vor eigenem Publikum in der SchücoArena gegen den Nord/Nordost-Titelträger VfL Wolfsburg, der sich in seinem Halbfinale hauchdünn gegen den Süd/Südwest-Meister TSG Hoffenheim durchgesetzt hatte. Die "Wölfe", die das Hinspiel 3:4 verloren hatten, gewannen das zweite Duell dank eines Treffers in der Nachspielzeit 3:2 und behielten dann auch im Elfmeterschießen 5:4 die Oberhand.

Sollte das Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt.

