Preis für Gosens-Stiftung "träumenlohntsich"

Am 22. April findet die Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin statt (ab 20.15 Uhr, live auf MagentaTV und YouTube). 14 Preisträger erhalten in den Kategorien Handicap-Fußball, Resozialisierung, Schule und Verein, Fußball Digital, Fußball-Stiftung sowie Sozialwerk Geldpreise in Gesamthöhe von 100.000 Euro. In der Kategorie Fußball-Stiftung geht die Auszeichnung an die "träumenlohntsich-Stiftung" von Nationalspieler Robin Gosens.

Längst nicht jeder Lebensweg führt schnurgeradeaus. Rückschläge, Umwege und unverhoffte Wendungen gehören dazu. "Entscheidend ist es, seine Überzeugungen, Ziele und Träume nicht aus den Augen zu verlieren", sagt Robin Gosens. Der 29-Jährige weiß nur zu gut, wovon er spricht. Denn der gebürtige Emmericher hat trotz seines jungen Alters bereits selbst eine eindrucksvolle Geschichte geschrieben. Eine Geschichte, die ihn an ein großes Ziel geführt hat und damit zum Vorbild für andere macht. Er hat inzwischen 20 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert, obwohl er nie in einem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) aktiv war und der Traum von einer großen Karriere im Profifußball zwischenzeitlich zu platzen schien.

"Unsere Arbeit bewirkt Gutes"

Heute ist Gosens Bundesligaprofi beim 1. FC Union Berlin. Er stand mit dem italienischen Spitzenverein Inter Mailand im Finale der UEFA Champions League, gewann den italienischen Vereinspokal und war Leistungsträger der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2021.

Robin Gosens erinnert sich aber auch an die Zweifel, die Schwierigkeiten, mit Rückschlägen umzugehen. "Scheitern ist wichtig, um später erfolgreich sein zu können. Es kommt darauf an, dass man selbstkritisch ist, aus Niederlagen lernt und die richtigen Schlüsse zieht", blickt er zurück. Für ihn ist sein eigener Lebensweg Grund genug, andere dabei zu bestärken, den Glauben an die eigene Stärke, das eigene Ziel zu bewahren. Im Jahr 2021 gründete der Linksverteidiger seine "träumenlohntsich-Stiftung", die Kinder und Jugendliche dabei unterstützt, ihre Träume neu zu entdecken und zu leben. Das vielfältige Wirken der Stiftung wird nun im Rahmen der Sepp-Herberger-Awards mit dem ersten Platz in der Kategorie Fußball-Stiftung gewürdigt.

"Die Auszeichnung bedeutet mir enorm viel, weil sie zeigt, dass unsere Arbeit mit der Stiftung Gutes bewirkt und das auch von vielen bemerkt wird", sagt Gosens. "Die Wahrnehmung ist sehr wichtig, da ich die Stiftung vor allem gegründet habe, um etwas zu verändern und Leuten zu zeigen, dass manchmal ganz wenig ausreicht, um beim Gegenüber viel zu erreichen. Deswegen ist dieser Sonderpreis auch ein riesiger Ansporn weiterzumachen. Ich sehe mich in der Verantwortung, so viele Kinder wie nur möglich davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, an seine Träume zu glauben – egal wie aussichtslos es auch erscheint."

Mit 10.000 Euro Preisgeld Schwimmkurse finanzieren

Das Spektrum des Engagements der träumenlohntsich-Stiftung ist groß. Gosens und sein Team stellen am Niederrhein, in der alten Heimat des Bundesliga-Stars, Schwimmkurse auf die Beine, sie kümmern sich um den Transport von Grundschülern zum wöchentlichen Training im Hallenbad, weil andernfalls eben längst nicht jedes Kind die Möglichkeit hätte, Schwimmen zu lernen. Das Preisgeld des Sepp-Herberger-Awards in Höhe von 10.000 Euro komme gelegen, weil man gerade an der Finanzierung weiterer Schwimmkurse arbeite, betont er. "Die Nachfrage ist riesengroß, deswegen freuen wir uns, dass wir mit dem Preisgeld in den Sommerferien weiteren 100 Kindern das Schwimmen ermöglichen können."

In der Weihnachtszeit sorgte die Stiftung zuletzt für glänzende Kinderaugen in einer Klink in Bocholt. Jungen Patienten, die die Feiertage im Krankenhaus verbringen mussten, wurden Geschenke überreicht, um so für Freude und Trost zu sorgen. "In dieser besonderen Zeit des Jahres war es mir ein persönliches Anliegen, den Kindern, die nicht bei ihren Familien sein konnten, ein Stück Heimat und Wärme zu bringen", erklärt Gosens. "Wir wollten ihnen zeigen, dass sie Teil einer größeren Gemeinschaft sind, die sich um sie kümmert und sie in ihren Herzen trägt."

"Träumen lohnt sich"-Camp in Berlin

Wie sehr ihm seine Heimat unweit der niederländischen Grenze am Herzen liegt, beweist auch ein weiteres Projekt: Das Stiftungsteam initiierte eine Crowdfunding-Aktion, mit dem Ziel, die Finanzierung eines Waldspielplatzes in Elten zu unterstützen. "Wir wollten etwas Langfristiges und etwas, das möglichst vielen Kindern eine Freude bereitet. Gleichzeitig hatten wir aber auch den Anspruch, etwas Nachhaltiges und vor allem Hilfreiches zu erschaffen. Der Bau eines solchen Waldspielplatz erfüllt genau diese Kriterien", so Gosens, der in Elten, einem Stadtteil Emmerichs, groß wurde und in der Jugend von Fortuna Elten erstmals seine Fußballschuhe schnürte.

Es war der Beginn einer erfolgreichen Karriere, deren weitere Stationen ihn unter anderem in die Niederlande zu Vitesse Arnheim und Heracles Almelo und später in die italienische Serie A zu Atalanta Bergamo sowie Inter Mailand und schließlich zu Union Berlin führten. Die deutsche Hauptstadt spielt aber auch in anderer Hinsicht eine besondere Rolle für ihn. Dort fand im vergangenen Sommer bereits zum dritten Mal das "Träumen lohnt sich"-Camp statt. 25 talentierte Fußballerinnen und Fußballer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die sich um eine Teilnahme beworben hatten, kamen in Berlin zusammen, um ihren ganz individuellen Träumen auf und neben dem Platz ein Stückchen näherzukommen. Organisiert wurde die Veranstaltung erneut zusammen mit der DFB-Akademie und der DFB-Stiftung Sepp Herberger.

Bei diesen Fußball-Camps drehte sich zuletzt alles um Themen und Prozesse, die sich vorrangig im Kopf abspielen. Es waren drei Tage voller Workshops, Sporteinheiten und Impulsvorträge zu den Quellen mentaler Stärke, Methoden für mentales Training, psychische Gesundheit und große Träume. "Mit dem Träumen lohnt sich-Camp wollen wir Nachwuchsfußballerinnen und Nachwuchsfußballer bei der Verwirklichung ihrer Träume und Ziele unterstützen - wir möchten die Selbstwirksamkeit stärken und ihnen Tipps zum Umgang mit Niederlagen geben", beschreibt Robin Gosens das Projekt, das sich insbesondere an jene Jugendliche richtete, die ambitioniert und leidenschaftlich Fußball spielen, einen großen Traum verfolgen, aber noch nicht den Sprung in ein NLZ geschafft haben. Dass eine beeindruckende Laufbahn dennoch möglich ist, weiß wohl niemand besser als Robin Gosens selbst.

TV-Gala am 22. April

Am 22. April werden die Sepp-Herberger-Awards 2024 im Rahmen einer Gala in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG in Berlin verliehen. Zu Gast sind prominente Persönlichkeiten aus Fußball, Politik und Gesellschaft. Die Veranstaltung beginnt um 20.15 Uhr und wird live auf #dabeiTV bei MagentaTV und auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen.

Hier geht es zum Livestream auf dem DFB-YouTube-Kanal. Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Preisträgern aus den weiteren Kategorien gibt es hier.

[dfb]