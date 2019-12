Präsidium schlägt Koch für UEFA-Exekutivkomitee und FIFA-Rat vor

Der 1. DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch wird für Sitze im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA und im Rat des Fußball-Weltverbandes FIFA kandidieren. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Koch auf seiner heutigen Sitzung in Frankfurt am Main einstimmig für eine Wahl in die frei gewordenen Ämter in den wichtigsten Gremien des internationalen Fußballs vorgeschlagen.

Rainer Koch wird sich den Delegierten der Nationalverbände auf dem 44. Ordentlichen UEFA-Kongress am 3. März 2020 in Amsterdam zur Wahl um die Nachfolge von Reinhard Grindel stellen. Nach seinem Rücktritt als DFB-Präsident am 2. April hatte Grindel am 10. April auch seine internationalen Ämter niedergelegt. Alle Kandidaten für die einjährige Amtszeit im UEFA-Exekutivkomitee müssen dem europäischen Verband bis zum 3. Januar 2020 gemeldet werden, für die dreijährige Amtszeit als europäischer Vertreter im FIFA-Rat endet die Meldefrist bereits am 3. Dezember 2019.

Keller: "Koch ist der ideale Kandidat"

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Dr. Rainer Koch ist dank seiner langjährigen Erfahrung und seines großen Netzwerks der ideale Kandidat, um die Interessen des deutschen Fußballs in den internationalen Gremien zu vertreten. Er ist auch bei den Kolleginnen und Kollegen der UEFA und der FIFA ein hoch angesehener und geschätzter Fachmann, der nicht nur die Spitze, sondern auch die Basis und damit alle Facetten des Fußballs im Blick hat."

Peter Peters, 1. DFB-Vizepräsident und Stellvertretender Sprecher des Präsidiums der DFL, sagt: "Es ist von enormer Bedeutung für den deutschen Fußball, dass er auch weiterhin mit einer Stimme im Exekutivkomitee der UEFA sowie im Rat der FIFA vertreten ist. Dort werden wichtige Entscheidungen getroffen, die mit darüber bestimmen, wie und wohin sich der Fußball in den kommenden Jahren entwickeln wird. Wir sind überzeugt, dass Rainer Koch diese Aufgabe im Sinne des gesamten deutschen Fußballs angehen wird."

[dfb]