Präsidium: Neubesetzungen in wichtigen Gremien des DFB

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das DFB-Präsidium Neubesetzungen in wichtigen Gremien vorgenommen. Neues Mitglied der Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur ist Petra Saretz. Sie übernimmt den Posten von Robert Schäfer, der seine Mitgliedschaft in der Kommission im Dezember 2023 beendet hatte. Ihre Berufung erfolgte auf Vorschlag von Hendrik Große Lefert aus dem Stabsbereich Sicherheit des DFB, der die Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur leitet. Petra Saretz ist Vorstandsmitglied im Bereich Organisation und Lizensierung des 1. FC Heidenheim. Außerdem ist sie als zertifizierte Veranstaltungsleiterin sowie Sicherheitsmanagerin im Bereich Besuchersicherheit tätig und übt die Rolle der Sicherheitsbeauftragten in Heidenheim aus.

Als Beisitzerin in den Ausschuss für Frauen und Mädchenfußball berufen wurde Nantke Penner (Bremer FV). In dieser Position folgt sie auf Andrea Nuszkowski (Hamburger FV), die zuvor aus ihren ehrenamtlichen Positionen sowohl in ihrem Landes- als auch im Regionalverband ausgeschieden war. Mit der Berufung Nantke Penners folgte das Präsidium dem Vorschlag des Norddeutschen FV, der damit weiter durch eine auf Ebene des Landes- und/oder Regionalverbandes tätige Mitarbeiterin vertreten ist.

[dfb]