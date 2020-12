Präsidium legt letzte Rückrundentermine fest

Die beiden Halbfinalspiele im DFB-Pokal der laufenden Saison sollen nun definitiv am Wochenende 1./2. Mai 2021 stattfinden. Bislang stand diese Terminierung noch unter Vorbehalt. Diese und andere Termine hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf seiner heutigen Sitzung in Frankfurt am Main finalisiert.

So ist nun auch klar, dass der 30. Spieltag der Bundesliga und der 2. Bundesliga zwischen dem 20. und 22. April 2021 ausgetragen werden. Für den 21. Spieltag der 3. Liga sind weiterhin der 26. und 27. Januar 2021 vorgesehen. Zudem wird der 37. Spieltag der 3. Liga auf den Zeitraum 14. bis 17. Mai 2021 terminiert.

Alle Daten des Rahmenterminkalenders für die laufende Saison 2020/2021 gibt es auf der DFB-Webseite.