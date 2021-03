Präsidium komplettiert wichtige Gremien

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner Sitzung am heutigen Freitag Nachbesetzungen in mehreren DFB-Gremien vorgenommen. Mit sofortiger Wirkung in den DFB-Vorstand berufen wurde Udo Penßler-Beyer. Udo Penßler-Beyer wurde auf dem 9. Ordentlichen Verbandstag des Thüringer Fußball-Verbandes am 30. Januar 2021 zum neuen Präsidenten gewählt. Im DFB-Vorstand folgt er auf Dr. Wolfhardt Tomaschewski, der sich auf dem Verbandstag des Thüringer Fußball-Verbandes nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Mit der Berufung von Winfried Klein (1. FC Saarbrücken) hat das DFB-Präsidium den Ausschuss Frauen-Bundesligen komplettiert. Die Berufung folgt auf die Rücktrittserklärung von Prof. Dr. Heinz Reinders (FC Würzburger Kickers) als Vertreter 2. Frauen-Bundesliga und auf die Wahl von Winfried Klein im Rahmen der Managertagung der 2. Frauen-Bundesliga am 11. Februar 2021 als dessen Nachfolger.

Neu im Kuratorium der DFB-Stiftung Egidius Braun ist Dirk Fischer, der Präsident des Hamburger Fußball-Verbandes. Dirk Fischer folgt auf Egon Trepke, der sein Mandat im Kuratorium aufgrund seines Ausscheidens aus dem Präsidium des Niedersächsischen Fußballverbandes am 25. Januar niedergelegt hatte. Die Berufung von Fischer erfolgte auf Bitte des Norddeutschen Fußball-Verbandes und gilt bis zum Ende der laufenden Wahlperiode. Dirk Fischer ist seit 2007 Präsident des Hamburger Fußball-Verbandes und in dieser Eigenschaft Mitglied des DFB-Vorstandes.

