Präsidium besetzt wichtige Gremien neu

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main hat das DFB-Präsidium Berufungen in wichtige Gremien vorgenommen. Als neues Mitglied in den DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball wurde Nadine Fröhnel (Berliner FV) als Vertreterin des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) berufen. Ihre Berufung erfolgte, nachdem Kathrin Nicklas, die bisherige NOFV-Vertreterin im DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball, auf dem NOFV-Verbandstag nicht erneut kandidiert hatte. Vor der Berufung durch das DFB-Präsidium hatte der NOFV Nadine Fröhnel als Nachfolgerin für die Vertretung im DFB-Ausschuss gemeldet.

Neu in die Kommission Gesellschaftliche Verantwortung berufen wurde Leon Ries. Er kehrt damit in dieser Funktion zum DFB zurück. Ries war beim DFB lange Leiter der Abteilung Basisberatung und -entwicklung, ehe er im Frühjahr Geschäftsführer der Deutschen Sportjugend (DSJ) wurde. In der Kommission ersetzt er Christina Gassner, die seine Vorgängerin bei der DSJ war und nach ihrem Ausscheiden dort beim DFB Direktorin der neu geschaffenen Direktion "Institutionelle und Politische Beziehungen & Strategie" wurde. Die Berufung von Leon Ries erfolgte auf Vorschlag von Björn Fecker, dem Vorsitzenden der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung.

Neues Mitglied als Vertreter der DFB-Zentralverwaltung in der DFB-Kommission Schulfußball ist Tim Langen. Er folgt auf Leon Ries nach dessen Wechsel zur Deutschen Sportjugend. Der Berufung durch das DFB-Präsidium vorausgegangen war eine Abstimmung innerhalb der Kommission, in der sich die Mitglieder nach Vorschlag des Vorsitzenden Hermann Winkler für die Berufung von Tim Langen als neues Kommissionsmitglied ausgesprochen hatten.