Präsidium beschließt personelle Änderungen in wichtigen Gremien

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Um- und Nachbesetzungen in wichtigen Gremien vorgenommen. Thomas Schlierbach ist neuer hauptamtlicher DFB-Vertreter im DFB-Jugendausschuss und im DFB-Ausschuss für Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport, er folgt auf Leon Ries.

In der DFB-Kommission Ehrenamt und der DFB-Kommission Vereinsberatung amtiert in der Nachfolge von Thomas Schlierbach fortan Patrick Bonacker als neuer Vertreter des Hauptamtes. Neues Mitglied der Kommission Vereinsberatung ist Lars Dietrich vom Saarländischen Fußball-Verband, er ersetzt Bernhard Bauer, der zuvor aus dem Gremium ausgeschieden war.

Förderung der Gleichberechtigung sowie Integration und Vielfalt

Durch Beschluss des DFB-Präsidiums wurde der Ausschuss 3. Liga um Dr. Nicole Kalemba als zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme erweitert. Der Beschluss erfolgte auf Vorschlag der FC Ingolstadt 04 Fußball GmbH und auf Antrag des Ausschusses 3. Liga. Hintergrund des Beschlusses ist die auf dem DFB-Bundestag vom 11. März 2022 vorgenommene Ergänzung der DFB-Satzung dahingehend, dass das DFB-Präsidium zur Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann sowie zur Förderung von Integration und Vielfalt Ausschüsse um zusätzliche Mitglieder mit beratender Stimme erweitern kann.

In der Sitzung vom 20. September hatten die Mitglieder des Ausschusses 3. Liga festgehalten, dass der Ausschuss in seiner damaligen Besetzung die damit verbundene Intention nicht erfüllt. Daher wurde den Klubs der 3. Liga die Möglichkeit gegeben, Personen aus ihrem Klub, die den Ausschuss in Bezug auf Vielfältigkeitsmerkmale stärken und beratend begleiten können, für eine Mitgliedschaft im Ausschuss 3. Liga vorzuschlagen.

[dfb]