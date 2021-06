Präsidium beruft Bernd Schneider in den DFB-Spielausschuss

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner Sitzung am heutigen Mittwoch in München Bernd Schneider als Vertreter des Fußball-Regional-Verbandes Südwest in den DFB-Spielausschuss berufen. Bernd Schneider folgt auf Hans Bernd Hemmler. Dieser war mit Schreiben vom 22. Mai 2021 auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen von seinen Funktionen im Fußball-Regional-Verband Südwest und im DFB zurückgetreten.

Die Berufung durch das DFB-Präsidium erfolgte auf Antrag des Fußball-Regional-Verbandes Südwest und nach mündlicher Zustimmung von Manfred Schnieders, dem Vorsitzenden des DFB-Spielausschusses.