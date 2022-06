Deutsch (r.) erzielt 19 Tore in 14 Spielen: "Hätte so ein gutes Jahr nicht erwartet"

Potsdams Deutsch zum Aufstieg: "Für diesen Moment haben wir hart gearbeitet"

Die U 20-Frauen des 1. FFC Turbine Potsdam sind zurück in der 2. Frauen-Bundesliga. Nach dem Abstieg vor einem Jahr setzte sich der Meister der Regionalliga Nordost in den Aufstiegsspielen gegen den Nord-Titelträger Hamburger SV durch (0:1 und 4:0). U 19-Nationalspielerin und Doppeltorschützin Pauline Deutsch spricht im DFB.de-Interview mit Mitarbeiter Dominik Dittmar über den Erfolg.

DFB.de: Die zweite Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam mischt in der neuen Saison wieder in der 2. Frauen-Bundesliga mit. Wie fühlt sich das für Sie an, Frau Deutsch?

Pauline Deutsch: Das ist einfach unglaublich. Für diesen Moment haben wir hart gearbeitet und in jedem Spiel bis zur letzten Sekunde gekämpft. Dass es jetzt tatsächlich so gekommen ist, fühlt sich unbeschreiblich an. Wir sind für unseren großen Aufwand belohnt worden.

DFB.de: Dabei ging das Hinspiel in Hamburg 0:1 verloren. Haben Sie dennoch daran geglaubt, den direkten Wiederaufstieg schaffen zu können?

Deutsch: Aus dem ersten Duell sind wir mit dem Gefühl gegangen, dass für uns deutlich mehr drin war. Wir hatten es an diesem Tag aber nicht geschafft, unseren Plan in die Tat umzusetzen. So sind wir dem HSV in vielen Situationen hinterhergelaufen. Dennoch kamen bei uns keine Zweifel auf. Schon das erste Training nach dem Hinspiel war wieder sehr konzentriert und fokussiert.

DFB.de: Wie sind Sie das zweite Aufeinandertreffen angegangen?

Deutsch: Mit der Einstellung, dass wir nichts zu verlieren haben. Nach dem Hinspiel war lediglich "Halbzeit". In 90 Minuten kann viel passieren. Während der Trainingswoche hat man gemerkt, dass jede Spielerin daran geglaubt hat, dass wir es noch schaffen können.

DFB.de: Was war für den deutlichen Erfolg im Rückspiel entscheidend?

Deutsch: Wir sind deutlich besser in die Begegnung gekommen, als es noch im Hinspiel der Fall war. Wir konnten den Gegner bereits früh unter Druck setzen und dem Spiel so unseren Stempel aufdrücken. Das Ergebnis haben wir ausgeblendet. Eine sehr gute und geschlossene Teamleistung hat dafür gesorgt, dass wir am Ende aufgestiegen sind.

DFB.de: Erhöht der Aufstieg für viele Turbine-Nachwuchsspielerinnen auch die Chance auf den Sprung in die erste Mannschaft?

Deutsch: Definitiv. Das Tempo ist in der 2. Frauen-Bundesliga noch einmal höher, auf uns warten stärkere Teams und damit größere Herausforderungen. Wir können uns auf höherem Niveau beweisen und uns nicht nur individuell, sondern auch als Team weiterentwickeln.

DFB.de: In der Regionalliga Nordost haben Sie in 14 Spielen bemerkenswerte 19 Treffer zum Gewinn der Meisterschaft beigesteuert, dazu kam jetzt noch der Doppelpack im Rückspiel gegen den HSV. Haben Sie mit einer solchen Saison gerechnet?

Deutsch: Als Stürmerin will ich natürlich schon so viele Tore erzielen wie möglich. Dass es ein so gutes Jahr wird, hätte ich aber nicht erwartet. Ich freue mich vor allem, dass ich der Mannschaft helfen konnte und wir als Team erfolgreich waren.

DFB.de: Welchen Anteil hat Trainer Thomas Kandler, der die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam bereits seit 2005 betreut, an diesem Erfolg?

Deutsch: Den kann man nicht genug herausstellen. Er bereitet uns immer gewissenhaft auf die Spiele vor und weiß genau, wie er die Ansprachen vor der Mannschaft halten muss. Während der Partien ist er mit großer Leidenschaft dabei und unterstützt uns von außen.

DFB.de: Was trauen Sie der Mannschaft in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu?

Deutsch: Ich bin davon überzeugt, dass wir gut mithalten können. Wir haben individuell gute Spielerinnen, funktionieren aber auch als Team besonders gut. Auch bei Rückschlägen und Rückständen haben wir nie aufgegeben und sind oft zurückgekommen. Wie jetzt auch in den Aufstiegsspielen gegen den HSV. Unsere Mentalität ist vielleicht sogar unsere größte Stärke.

DFB.de: Wie wird der Aufstieg gefeiert?

Deutsch: Wir werden einen gemeinsamen Grillabend machen. Mal schauen, wie lange die Party danach noch geht. (lacht) Eine Abschlussfahrt gibt es erst einmal nicht, die werden wir aber vielleicht nachholen. Es stehen ja für einige Spielerinnen zum Abschluss der Saison noch Länderspiele auf dem Programm. Ich selbst freue mich schon riesig auf die U 19-Europameisterschaft in Tschechien.

