Potsdam vs. Essen live bei Magenta Sport

Livefußball satt bekommen die Fans der FLYERALARM Frauen-Bundesliga am 16. Spieltag im TV zu sehen. Zwei Partien der Spielrunde werden am kommenden Wochenende übertragen.

Zunächst zeigt Magenta Sport am Freitag (ab 19.15 Uhr) aus dem Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam das Duell zwischen dem Tabellenfünften 1. FFC Turbine Potsdam und der viertplatzierten SGS Essen. Am Sonntag (ab 14 Uhr) kann dann auf Magenta Sport zudem beim Heimspiel des abstiegsbedrohten MSV Duisburg gegen Spitzenteam Bayern München live mitgefiebert werden.