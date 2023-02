Potsdam gegen FC Bayern am 25. Februar

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Spiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und FC Bayern München neu angesetzt. Die Partie wird nun am Samstag, 25. Februar (ab 13 Uhr), ausgetragen. MagentaSport überträgt live.

Die Begegnung vom 11. Spieltag hätte ursprünglich am vergangenen Sonntag stattfinden sollen, wurde aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam abgesagt. Nun treffen beide Teams nach der Länderspielpause und vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen aufeinander. Dort spielen die Münchnerinnen am Dienstag, 28. Februar (ab 20.30 Uhr, live bei Sky und im ARD-Livestream), gegen die TSG Hoffenheim.