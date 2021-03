Positiver Corona-Test: Abstimmung mit Gesundheitsamt

Die am Mittwoch durchgeführte PCR-Testung von Spielern und Staff im Quartier der Nationalmannschaft hat am heutigen Donnerstagmorgen vor dem Auftakt in die WM-Qualifikation am Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen Island ein positives Testergebnis ergeben. Im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf wurde der positiv getestete Nationalspieler, der aktuell symptomfrei ist, umgehend isoliert. Aktuell laufen die Kontaktermittlung und die weiteren Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt.

Das strenge Hygienekonzept des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist darauf ausgerichtet, Kontakte der Kategorie 1 zu vermeiden. Zu den Maßnahmen, die umgesetzt werden, zählen unter anderem das permanente Tragen von FFP2-Masken, außer während des Essens am Tisch. Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen in festgelegten, engen Zeitfenstern, Abstandshaltung in allen Funktionsräumen im Hotel, den Einsatz von zwei Mannschaftsbussen und mehreren Vans für die Fahrten zum Trainingsplatz sowie engmaschige Testungen. Seit der Zusammenkunft der Nationalmannschaft am Montag fanden im Mannschaftshotel zwei PCR- und ein Antigen-Schnelltest statt.

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Diese Nachricht ist natürlich so kurz vor dem Spiel bitter - für die Trainer und die gesamte Mannschaft. Aber wir sind guter Dinge, dass es bei diesem einzigen Fall bleiben wird, da wir bislang alle Hygienemaßnahmen sehr diszipliniert durchgeführt haben. Selbstverständlich werden wir sämtliche Vorgaben der Behörden umsetzen."

[al]