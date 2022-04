Portugal-Spiel: "Wir müssen wachsam sein"

Bereit für das erste Länderspiel des Jahres: Am Samstag (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) trifft die Frauen-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Bielefeld auf Portugal. Vorab sprechen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Nationalspielerin Giulia Gwinn darüber - DFB.de hat die wichtigsten Aussagen.

Martina Voss-Tecklenburg über...

... den kommenden Gegner Portugal: Wir wissen, dass Portugal über schnelle und gute Stürmerinnen verfügt. Sie haben gute Energie, sie geben nicht auf und haben einen sehr guten Teamspirit. Portugal wird mit einer guten Mentalität alles reinwerfen. Das bedeutet für uns, dass wir wachsam sein müssen. Für uns gilt es, dagegenzuhalten, das anzunehmen und dann in unser Spiel zu kommen. Wir haben die Dinge gut vorbereitet.

... den Zustand ihrer Mannschaft: Wir haben einen guten Eindruck, hier fließt eine gute Energie. Die Trainingseinheiten waren mit viel Dynamik, mit viel Freude und mit viel Fokus gefüllt. Ich bin positiv erfreut, dass sich hier jede Spielerin in einem sehr guten Zustand zeigt.

... die Nachrückerinnen Linda Dallmann und Maximiliane Rall: Die Covid-Erkrankung hat schon ein bisschen was ausgemacht, deswegen gehen wir hier auch erst mal in den Aufbau. Das ist mit dem Verein auch so abgesprochen. Für die Partie gegen Portugal sind sie deshalb noch keine Option, aber sie werden beide sicherlich für das zweite Spiel zur Verfügung stehen.

... die Torhüterinnenposition: Gegen Portugal wird Merle Frohms starten. Im zweiten Spiel planen wir aktuell mit Almuth Schult, auch weil wir sie beim Arnold Clark Cup leider nicht einsetzen konnten. Ich möchte als Trainerin auch noch einmal sehen, wie Almuth mit der Mannschaft agiert, wenn sie auf dem Platz steht.

... Dzsenifer Marozsan: Dzsenifer macht wie alle anderen auch einen sehr motivierten und spielfreudigen Eindruck. Sie kommt aber aus einer schweren Verletzung, da können wir sicherlich noch keine hundert Prozent erwarten.

Giulia Gwinn über...

... die Stimmung in der Mannschaft: Mal abgesehen vom Wetter, haben wir eine super Zeit hier. Alle sind konzentriert, motiviert und mit Spaß bei der Sache.

... die Fans im Stadion: Wir freuen uns über jeden Zuschauer, der uns im Stadion begleitet. Dass die Zuschauerzahlen jetzt hochgehen, ist auch im Hinblick auf die EM eine positive Entwicklung. Ich glaube, dass die Spiele in der Champions League, die eine sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen haben, eine tolle Plattform waren, um zu zeigen, was wir leisten können. Wir haben gute Werbung für den Frauenfußball gemacht.

... die Rückschläge mit dem FC Bayern: Das waren sehr harte und intensive Wochen. Wir haben in Paris über 120 Minuten alles reingeworfen, was in uns gesteckt hat, in Wolfsburg war es dann ein ganz anderes Spiel, wo wir nicht lange Zeit hatten, uns zu regenerieren. Das ist nicht so einfach aus den Köpfen zu streichen. Aber wir wissen, dass hier bei der Nationalmannschaft coole und wichtige Aufgaben anstehen. Ich glaube, es ist uns in den ersten Tagen gut gelungen, das abzuschütteln und uns voll zu fokussieren. Wir freuen uns auf alles, was hier ansteht, mit sehr viel positiver Energie.

[dfb]