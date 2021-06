Portugal jubelt nach drei späten Toren

Dank dreier später Tore hat der nächste deutsche Gegner Portugal einen gelungenen Start ins EM-Turnier gefeiert. Der Titelverteidiger kam in Budapest im Duell der beiden deutschen Kontrahenten in Gruppe F gegen Ungarn nach einem holprigen Start letztendlich doch zu einem deutlichen 3:0 (0:0)-Auftakterfolg.

Der Dortmunder Raphaël Guerreiro (84.) und Superstar Cristiano Ronaldo (87., Foulelfmeter, 90.+2), der nun mit elf Toren als alleiniger EM-Rekordtorschütze und Teilnehmer an fünf Europameisterschaften zwei weitere Rekorde sein Eigen nennen darf, erlösten die Fans des Europameisters erst in der Schlussphase. Angetrieben von 65.000 heißblütigen Zuschauern hatten die Ungarn den favorisierten Portugiesen in einer hitzigen Partie das Leben bis kurz vor Spielende schwer gemacht.

Portugal trifft am Samstag (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) im zweiten Gruppenspiel auf die deutsche Nationalmannschaft.