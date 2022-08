Popp verlängert in Wolfsburg bis 2025

Nationalspielerin Alexandra Popp hat ihren Vertrag bei Doublegewinner VfL Wolfsburg aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt der Vizeeuropameisterin wäre 2023 ausgelaufen. Popp ist die letzte Spielerin im VfL-Kader, die an allen Titelgewinnen der Grün-Weißen beteiligt war. 18 nationale und drei internationale Vereinstitel hat die 31-Jährige mit den "Wölfinnen" gewonnen, mit der Frauen-Nationalmannschaft feierte sie 2016 den Olympiasieg.

"Ich freue mich sehr über die Wertschätzung und fühle mich beim VfL Wolfsburg extrem wohl", so Popp. "Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, dann bin ich einfach beim besten Klub in Deutschland. Ebenso sehe ich in unserer Mannschaft eine herausragende Qualität und es macht mir großen Spaß, auf und neben dem Platz mit diesen Mädels aufzutreten und um weitere Titel zu kämpfen."

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen: "Alex zählt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu den prägenden Persönlichkeiten im Fußball. Auch wenn sie seit der EM noch einmal an Popularität gewonnen hat – wir wissen ihre großartigen Qualitäten auf dem Platz sowie als Führungsspielerin schon lange zu schätzen. Darüber hinaus ist Alex mit ihrer starken Mentalität und ihrem immer noch unbändigen Erfolgshunger ein Vorbild für unsere jungen Spielerinnen und auch in dieser Rolle ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders. Ich bin daher äußerst glücklich, dass Alex den seit nunmehr einem Jahrzehnt erfolgreichen Weg mit uns bis mindestens 2025 weitergehen wird."