Popp und Lattwein fallen aus, Wolter nachnominiert

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) und Lena Lattwein (TSG Hoffenheim) haben ihre Teilnahme am Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen England am Dienstag, 27. Oktober (ab 16 Uhr, live in der ARD), in der Brita-Arena in Wiesbaden abgesagt. Während Popp aufgrund einer Kapselverletzung am Fuß noch über anhaltende Beschwerden klagt, muss Lattwein wegen einer Reizung im Knie passen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Pia-Sophie Wolter für die Maßnahme nach. Für die 22-Jährige vom VfL Wolfsburg ist es die erste Berufung in die Frauen-Nationalmannschaft.

Die DFB-Auswahl bereitet sich ab dem kommenden Mittwoch in Wiesbaden auf die Begegnung mit England vor.

[as]