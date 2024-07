Popp temporär nicht beim DFB-Team

Nationalspielerin Alexandra Popp laboriert an einer Reizung am Fuß und wird daher morgen von der Frauen-Nationalmannschaft abreisen, um ihr individuelles Training im Verein beim VfL Wolfsburg fortzusetzen. Diese Entscheidung wurde in den vergangenen Tagen in enger Abstimmung mit Alexandra Popp und ihrem Verein getroffen. Popp verpasst damit das EM-Qualifikationsspiel am 12. Juli (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Reykjavík gegen Island, wird am 14. Juli in Hannover jedoch wieder zum DFB-Team stoßen und damit auch beim Länderspiel am 16. Juli (ab 19 Uhr, live in der ARD) in Hannover gegen Österreich dabei sein. Bundestrainer Horst Hrubesch verzichtet für das erste EM-Qualifikationsspiel auf eine Nachnominierung.

Horst Hrubesch sagt: "Ein Spieleinsatz von Poppi gegen Island war nicht geplant. Wir haben uns deswegen gemeinsam mit ihr und den Verantwortlichen des VfL Wolfsburg dazu entschieden, sie nicht mit nach Island zu nehmen, um ihr zum einen die Reisestrapazen zu ersparen und damit sie zum anderen die Zeit nutzen kann, ihr individuelles Training im Verein fortzusetzen. Es ist eine Vernunftsentscheidung, bei der die bestmögliche Regeneration und Vorbereitung auf das Olympische Fußballturnier an erster Stelle steht. Wir freuen uns, sie dann in Hannover wieder in unseren Reihen zu haben."

"Mir war es wichtig, zum Lehrgangsstart bei der Mannschaft zu sein"

Kapitänin Alexandra Popp sagt: "Mir war es wichtig, zum Lehrgangsstart bei der Mannschaft zu sein und die Olympiaeinkleidung sowie das gemeinsame Abendessen mit den anderen Olympiateilnehmerinnen mitzuerleben. Das ist ein besonderer Tag, um uns auf unsere große Mission in Frankreich einzustimmen. Bis dahin wollen wir aber noch zwei Spiele gewinnen. Ich werde eins davon leider verpassen, freue mich aber umso mehr auf Hannover! Vor allem auf die vielen Fans, die uns dort bei unserem Länderspiel erwarten, bevor es zu den Olympischen Spielen geht. Der Support ist schon jetzt spürbar!"

Mehr als 33.000 Tickets sind für das letzte Gruppenspiel der EM-Qualifikation der DFB-Frauen am 16. Juli in Hannover bereits verkauft worden. Tickets für die Partie in der niedersächsischen Landeshauptstadt sind sowohl über das DFB-Ticketportal, als auch über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) zu erwerben.

[dfb]