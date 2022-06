Popp nach Corona-Infektion wieder dabei

Alexandra Popp kann nach ihrer Corona-Infektion zum zweiten EM-Trainingslager der Frauen-Nationalmannschaft nach Herzogenaurach anreisen. Nach mehreren negativen Testungen und den nach einer Covid-Erkrankung erforderlichen medizinischen Untersuchungen wird die Kapitänin der DFB-Frauen wieder ins Aufbautraining einsteigen.

Das Nationalteam trifft sich am heutigen Dienstag im Homeground der adidas World of Sports. Zum letzten Länderspiel vor der EM in England kommt es am kommenden Freitag (ab 17 Uhr, live im ZDF) gegen die Schweiz in Erfurt. Eintrittskarten gibt es noch im DFB-Ticketshop.