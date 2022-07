Popp ist "Spielerin des Halbfinals"

Erst per Fuß, dann per Kopf: Alexandra Popp erzielte beim 2:1 im Halbfinale gegen Frankreich beide Treffer und führte die deutsche Mannschaft somit zum Finaleinzug. Beim Voting des Fan Club Nationalmannschaft auf DFB.de wurde sie dank ihrer starken Leistung zur "Spielerin des Spiels" gewählt. 44,6 Prozent der Stimmen entfielen auf die erste Spielerin, die jemals in fünf EM-Spielen in Folge treffen konnte.

Hinter Alex Popp landeten "Zweikampfmonster" Lena Sophie Oberdorf (20,7 Prozent) und EM-Startelfdebütantin Jule Brand (13,8 Prozent).

DFB.de bedankt sich bei allen Fans fürs Mitmachen!

[dfb]