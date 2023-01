Popp ist "Nationalspielerin des Jahres"

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter Alexandra Popp. Nach dem Doublesieg mit ihrem Klub VfL Wolfsburg führte die Angreiferin die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit sechs Treffern bei der Frauen-EM bis ins Endspiel, in dem England für die DFB-Frauen - ohne die verletzungsbedingt fehlende Popp - an diesem Tag beim 1:2 nach Verlängerung leider zu stark war. "Poppi" war nichtsdestotrotz eines der prägendsten Gesichter der DFB-Frauen im vergangenen Jahr und hatte einen riesengroßen Anteil an der deutlich gestiegenen Wahrnehmung des deutschen Frauenfußballs.

Und 2023 geht es direkt sehr positiv weiter für die 31 Jahre alte DFB-Kapitänin. Nach der Aufnahme in die Shortlist zur FIFA-Weltfußballerin des Jahres 2022 und dem Sieg bei der Wahl zum "Frauen-Nationalmannschaftstor des Jahres 2022" gibt es nun die nächste Auszeichnung der User*innen des Fan Club Nationalmannschaft und auf DFB.de: Mit 28,4 Prozent aller abgegebenen Stimmen wurde Popp zur Nationalspielerin des Jahres 2022 gekürt.

Auf dem zweiten Rang erhielt Lena Oberdorf, die ebenfalls zur Wahl als FIFA-Weltfußballerin steht, 23 Prozent aller abgegebenen Votes, die drittmeisten Stimmen erhielt Giulia Gwinn mit 20,7 Prozent. Insgesamt wurden seit Ende des vergangenen Jahres über 8000 Stimmen registriert.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de gratulieren Alexandra Popp und bedanken sich bei allen Teilnehmenden fürs Mitmachen!

[dfb]