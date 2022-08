Popp für "Comeback des Jahres" geehrt

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg ist bei der Vergabe der SPORT BILD-Awards in Hamburg mit dem Preis "Comeback des Jahres" ausgezeichnet worden. Erst kurz vor der Europameisterschaft in England war die Stürmerin nach einer langwierigen Knieverletzung auf den Rasen zurückgekehrt und hatte die Frauen-Nationalmannschaft mit sechs Treffern in fünf Partien bis ins 1:2 nach Verlängerung gegen England verlorene "Comeback des Jahres" geführt.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der ehemalige Teamchef Rudi Völler. Der 62 Jahre alte Weltmeister von 1990 erhielt den Preis für sein Lebenswerk, nachdem er sich nach der vergangenen Saison aus dem operativen Geschäft bei Bayer Leverkusen zurückgezogen hatte.