Popp fällt für Länderspiele aus

Kapitänin Alexandra Popp kann Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch nicht für die beiden anstehenden Länderspiele in der UEFA Women's Nations League zur Verfügung stehen. Aufgrund muskulärer Probleme wird Popp in Absprache mit ihrem Verein nach der morgigen Partie gegen Wales (ab 17.45, live in der ARD) abreisen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Rahmen der UEFA Women's Nations League am Freitag in Sinsheim zunächst auf Wales, dann spielt das DFB-Team am kommenden Dienstag (ab 20 Uhr, live auf sportstudio.de) in Reykjavik gegen Island.

Hier gibt's noch Tickets für das Spiel gegen Wales.