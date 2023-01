Popp erzielt Frauen-Nationalmannschaftstor des Jahres

Es läuft die 40. Spielminute im Halbfinale der EURO 2022 gegen Frankreich. Svenja Huth bekommt den Ball auf der rechten Angriffsseite, schaut kurz auf und flankt punktgenau in die Strafraummitte. Dort läuft Alexandra Popp ein und trifft die Hereingabe mit dem linken Spann. Der Ball rauscht unter die Querlatte zum 1:0 für Deutschland. Damit legt die Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft den Grundstein für den Finaleinzug bei der EM in England. Denn nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Französinnen sorgt "Poppi" in der 76. Minute sogar noch für den Siegtreffer in dem spannenden Duell der beiden Titelkandidaten.

Nun haben sich die Fans entschieden. Popps Treffer ist zum Nationalmannschaftstor des Jahres gewählt worden. 41,6 Prozent der mehr als 3500 abgegebenen Stimmen entfielen auf die 31-Jährige, die unlängst vom kicker als erste Frau zur Persönlichkeit des Jahres gekürt worden war.

Die zweitmeisten Stimmen beim Voting des Fan Club Nationalmannschaft erhielt ebenfalls Popp. 19,6 Prozent der Fans votierten für ihren Treffer zum 4:0-Endstand bei der EM gegen Dänemark, welcher gleichzeitig ihr erstes Tor bei einer EM überhaupt war. Platz drei ging an Lina Magull (17,4 Prozent) für das zwischenzeitliche 1:1 gegen England beim Arnold Clark Cup am 23. Februar.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Teilnehmenden fürs Mitmachen!

[dfb]