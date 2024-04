Polen-Spiel: Mehr als 10.000 Tickets nach einem Tag verkauft

Mach's noch mal, Rostock! Im Dezember 2023 sorgten über 18.000 Fans im Ostseestadion für eine eindrucksvolle Kulisse und feierten am Ende einen 3:0-Heimsieg der DFB-Frauen gegen Dänemark, der den Weg zur späteren Olympia-Qualifikation ebnete. Am Freitag, 31. Mai 2024 (ab 20.30 Uhr, live im ZDF), ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft erneut in Rostock zu Gast - und schon nach einem Tag waren dafür mehr als 10.000 Tickets verkauft.

Im dritten Qualifikationsspiel zur Frauen-EM 2025 trifft das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch auf Polen. Eintrittskarten für das Länderspiel im Ostseestadion können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien verfügbar und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 8 Euro pro Ticket und sind für alle Gruppen über den Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern erhältlich.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.

[dg]