Polen punktet gegen Spanien

Dank eines Treffers von Robert Lewandowski hat Polen das vorzeitige Aus bei der EURO 2020 abgewendet. Der Weltfußballer von Bayern München erzielte gegen Spanien am Samstag in Sevilla das Tor zum 1:1 (0:1)-Endstand. Beide Teams haben das Weiterkommen aus der Gruppe E ins Achtelfinale somit in der eigenen Hand.

Alvaro Morata (25.) schob einen verunglückten Schuss von Gerard Moreno zur spanischen Führung über die Linie. Lewandowski (54.) traf vor 12.500 Zuschauern per Kopf zum Ausgleich, kurz darauf schoss Moreno einen Foulelfmeter an den Pfosten (59.). Polen spielt zum Abschluss am Mittwoch gegen Schweden, Spanien gegen die Slowakei.