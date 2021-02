Pokalviertelfinale: Drei Partien im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen für das DFB-Pokalviertelfinale vorgenommen. Drei Spiele sind Anfang März live im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Partner Sky zeigt wie gewohnt alle vier Begegnungen live.

Die Duelle der Bundesliga-Topteams Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund am Dienstag, 2. März (ab 20.45 Uhr), und RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch, 3. März (ab 20.45 Uhr), überträgt die ARD live. Den Viertelfinalauftakt am 2. März (ab 18.30 Uhr) zwischen Zweitligist Jahn Regensburg und Bundesligist Werder Bremen zeigt Sport1 live.

Das Viertelfinale

Dienstag, 2. März (ab 18.30 Uhr):

SSV Jahn Regensburg - Werder Bremen (live bei Sport1 und Sky)

Dienstag, 2. März (ab 20.45 Uhr):

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (live in der ARD und bei Sky)

Mittwoch, 3. März (ab 18.30 Uhr):

Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel (live bei Sky)

Mittwoch, 3. März (ab 20.45 Uhr):

RB Leipzig - VfL Wolfsburg (live in der ARD und bei Sky)

