Pokalviertelfinale: Alle Partien live zu sehen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau terminiert - und alle Partien werden live und frei empfangbar zu sehen sein. Den Auftakt macht am Freitag, 19. März (ab 18.30 Uhr), das Bundesligaduell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München. Die Begegnung wird auf FC Bayern.tv live über magentasport.de zu sehen sein.

Weiter geht es am Samstag, 20. März (ab 14 Uhr), mit dem norddeutschen Vergleich zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen. Dieses Spiel wird live auf DFB-TV zu sehen sein, ebenso wie die beiden verbleibenden Viertelfinalduelle. Am Sonntag, 21. März (ab 13 Uhr), trifft der SC Freiburg auf seinen Bundesligarivalen 1. FFC Turbine Potsdam. Am 21. März (ab 15 Uhr) wird die Runde mit dem Heimspiel des einzig im Wettbewerb verbliebenen Zweitligisten SG 99 Andernach gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt beendet.

Die Halbfinalspiele folgen am 3. und 4. April. Das DFB-Pokalfinale der Frauen findet am 30. Mai wie in den vergangenen Jahren im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt.