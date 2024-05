Pokalträgerin Reeves: "Erfüllt mich mit Stolz und Freude"

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der zweiten Auflage der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 3. bis 13. Mai 2024 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Blickpunkt gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden. Die DFB-Womens Week ist eine Maßnahme der Strategie Frauen im Fußball FF 27.

Shary Reeves freut sich schon. Auf einen besonderen Tag. Auf ein besonderes Event. Auf die besondere Ehre, die ihr zuteilwird. Denn die 54-Jährige wird am Donnerstag (ab 16 Uhr, live im ZDF und auf Sky) als Pokalträgerin im Rahmen des DFB-Pokalfinales im RheinEnergieStadion zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg im Einsatz sein. "Es erfüllt mich wirklich mit Stolz und Freude, diese herausragende Aufgabe zu übernehmen und dazu beizutragen, dass dieses Ereignis hoffentlich zu einem unvergesslichen Moment für alle wird", sagt Reeves.

"Der Rahmen ist perfekt"

Die beiden derzeit besten deutschen Mannschaften treffen an Christi Himmelfahrt in Köln aufeinander. Der Deutsche Meister aus München, der gerade seinen Titel verteidigt hat, und die Wolfsburgerinnen, die den DFB-Pokal in den vergangenen neun Jahren gewonnen haben und in diesem Wettbewerb seit 49 Begegnungen unbesiegt sind - eine unfassbare Serie. "Ich kann im Vorfeld nicht sagen, wer für mich in der Favoritenrolle ist", sagt Reeves. "Ich hoffe einfach, dass wir ein tolles und spannendes Fußballspiel erleben. Das Stadion wird ausverkauft sein, das Wetter wird hoffentlich gut. Der Rahmen ist perfekt. Das haben beide Teams mit ihren Leistungen auch verdient. Was wollen wir mehr?"

Reeves ist Stammgast beim DFB-Pokalfinale der Frauen. In diesem Jahr findet die 15. Auflage in ihrer Heimatstadt statt. Sie war fast immer dabei. Seit dem ersten eigenständigen Finale 2009 ist sie als Sportbotschafterin der Stadt Köln und des DFB-Pokalfinals im Einsatz: "Es ist großartig zu sehen, wie sich dieses Event entwickelt hat. Am Anfang gab es viele Diskussionen darüber, ob die Entscheidung vernünftig ist, das Endspiel der Männer und der Frauen zeitlich und räumlich zu trennen. Heute wissen wir alle, dass sie genau richtig war. Die Frauen haben diese Bühne und das Rampenlicht mehr als verdient. Und Köln als fußballverrückte Stadt ist meiner Meinung nach auch der perfekte Ort dafür."

Reeves hat selbst mal erfolgreich Fußball gespielt. Seit ihrer Kindheit tritt sie gegen den Ball, unter anderem spielte sie in der U 16-Nationalmannschaft. In den 1990er-Jahren lief sie für den SC 07 Bad Neuenahr und den 1. FFC Frankfurt in der Bundesliga auf. "Die damaligen Zeiten sind mit den heutigen überhaupt nicht mehr zu vergleichen", sagt sie. "Wir haben damals vielleicht das Fundament gelegt. Aber heute ist der Frauenfußball viel professioneller, athletischer, schneller - einfach in jeder Hinsicht anders."

"Es sind einfach besondere Zeiten, in denen wir leben"

Reeves ist ein echtes Multitalent. Sie war nicht nur eine gute Fußballerin und ist bis heute eine begeisterte Sportlerin. Bekannt geworden ist sie aber vor allem durch ihre Tätigkeiten als Moderatorin, Autorin, Produzentin und Keynote-Speakerin. Außerdem hat sie viele Jahre lang die Kinderwissenssendung "Wissen macht Ah!" auf KiKa moderiert.

Aber warum ist es ihr so wichtig, den DFB-Pokal vor dem Spiel und vor der Siegerehrung ins Stadion zu tragen? "Es sind einfach besondere Zeiten, in denen wir leben. Themen wie Vielfalt und die demokratischen Werte unserer Gesellschaft stehen sehr im Fokus und werden kontrovers diskutiert. Ich fühle mich wirklich unbeschreiblich geehrt, in diesem Jahr als Pokalträgerin einen Beitrag leisten zu dürfen. Köln, eine Stadt mit einer reichen Geschichte und kulturellen Vielfalt, erscheint mir nach den jüngsten Ereignissen als der perfekte Austragungsort für das Pokalfinale der Frauen."

Kostenloses Fan- und Familienfest auf den Stadion-Vorwiesen

Es ist ja nicht nur das große Endspiel, das diesen Tag so besonders macht. Schon vormittags ab 11.11 Uhr - also zu einer durch und durch kölschen Zeit - startet das bunte Programm mit zahlreichen Aktionen auf den Stadion-Vorwiesen und lädt zum Mitmachen ein. Das Fan- und Familienfest hält vielfältige Aktivitäten für Groß und Klein bereit, wobei die vom Fußball-Verband Mittelrhein organisierten Turniere für Mädchenmannschaften ebenfalls nicht fehlen dürfen. Mehr als 1000 junge Fußballerinnen werden ihr Können zeigen. Die Ehrung der Gewinnerinnen wird in der Halbzeit des DFB-Pokalfinals im Stadion erfolgen.

Auch musikalisch wird an diesem Tag einiges geboten: Für gute Laune und ordentlich Stimmung sollen die kölschen Bands Kempes Feinest, Miljö und Klüngelköpp sorgen. Der Besuch des Fan- und Familienfests auf den Vorwiesen ist kostenlos und frei zugänglich. Selbstverständlich sind dazu ausdrücklich auch Personen und Familien eingeladen, die kein Ticket mehr für das Endspiel bekommen haben.

"Ich bin natürlich oft schon Stunden vor dem Endspiel vor Ort", sagt Reeves. "Es macht mir total viel Spaß, die Stimmung rund um das Stadion aufzusaugen und zu erleben, mit welcher Leidenschaft und Begeisterung die jungen Fußballerinnen ihrem Hobby nachgehen. Da kann man wunderbar die Kraft des Fußballs erleben. Ohne zu übertreiben, ist dieser Finaltag für mich persönlich einer der schönsten Tage im Jahr."

[sw]