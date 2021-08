Pokalspiel Bremer SV gegen FC Bayern München neu terminiert

Die Spielleitung für den DFB-Pokal hat das abgesetzte Spiel zwischen dem Bremer SV und Bayern München neu angesetzt. Die Partie der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal wird nun am 25.8.2021 um 20.15 Uhr (live auf Sky und Sport1) nachgeholt. Spielort ist weiterhin das wohninvest Weserstadion in Bremen. Der neue Termin für die Auslosung der 2. Hauptrunde ist der 5. September um 18.30 Uhr (live in der ARD-Sportschau).

[dfb]