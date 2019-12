Es ist angerichtet: In Berlin steigt am 25. Mai 2019 das 76. DFB-Pokalfinale

Pokalhighlights: Bayerns 19. Streich und Saarbrücker Sensation

2019 hatte viele emotionale Momente zu bieten. Nun zeigt DFB.de noch einmal interessante Geschichten, starke Interviews, bildgewaltige Videos und Galerien des Jahres aus verschiedenen DFB-Bereichen. Heute: der DFB-Pokal.

Roth über Bayern-Pokalsieg 1969: "Seitdem ständig bergauf"

Vor 50 Jahren gewann Bayern München den DFB-Pokal. Eine der Stützen war Franz "Bulle" Roth. Mit DFB.de redet der heute 72 Jahre alte Ex-Nationalspieler über den Triumph und das Achtelfinalduell der Bayern bei Hertha BSC.

Video: Dickel, der BVB-Held von Berlin

Es ist der 24. Juni 1989. Im Berliner Olympiastadion steigt das DFB-Pokalfinale zwischen Dortmund und Bremen. Es ist der Tag, an dem Norbert Dickel zur BVB-Legende wird. Warum Schwarz-Gelb seitdem sein Leben ist, erklärt er im Video.

Video: Comeback-Bremer schocken BVB

Dramatik pur in der Verlängerung: Zweimal lag Werder in Dortmund zurück, zweimal meldete sich Bremen zurück, schaffte es noch ins Elfmeterschießen und von dort ins Pokalviertelfinale. DFB-TV hat die Highlights im Video - reinschauen lohnt sich.

Video: Hertha und der Traum von Berlin

"Es ist eine tiefe Sehnsucht, ein tiefer Wunsch", sagt der Geschaftsführer Michael Preetz zur seit 1985 unerfüllten Hoffnung von Hertha BSC auf das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. 2019 soll es endlich klappen. Hier geht's zum Video.

Video: Heidenheim dreht Spiel gegen Bayer

Der 1. FC Heidenheim ist offiziell Bayernbesieger-Besieger. Der Zweitligist bezwang Bayer Leverkusen, kürzlich erfolgreich gegen München, im Achtelfinale dank einer starken zweiten Halbzeit. Hier gibt es die Highlights im Video auf DFB-TV.

Galerie: Die besten Bilder des Achtelfinales

Rassige Duelle, tolle Treffer, Verlängerungen, ein Elfmeterschießen, Überraschungssieger: Das DFB-Pokalachtelfinale hat die Fans begeistert. DFB.de hat die besten Bilder in einer Galerie zusammengefasst - von Dortmund bis Berlin.

Hausbesuch bei Lambertin: "Oh nein, wie bitter für Heidenheim!"

Eine Legende, die kaum jemand kennt: Karl Lambertin ist der älteste Spieler, der jemals im DFB-Pokal ein Tor geschossen hat. 1980 war das im Alter von 44 Jahren. Mit dem heute 82-Jährigen hat DFB.de die Auslosung des Pokalviertelfinales verfolgt.

Pokal ab Viertelfinale mit Video-Assistent

Wie in der vergangenen Spielzeit kommt der Video-Assistent im DFB-Pokal erneut ab dem Viertelfinale zum Einsatz. DFB.de hat Fragen und Antworten zu den am Dienstag und Mittwoch anstehenden Pokalpartien zusammengestellt. Hier sind sie.

5:4! Bayern besiegt Heidenheim in mitreißendem Pokalfight

Bayern München steht zum 10. Mal in Folge im Halbfinale. Der Favorit setzt sich im Viertelfinale in Unterzahl, nach zwischenzeitlichem Rückstand und verspielter Zwei-Tore-Führung 5:4 (1:2) gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim durch.

Video: Die schönsten Tore im Viertelfinale

16 Tore fielen in den Viertelfinalspielen um den DFB-Pokal - mehr als die Hälfte davon in München. Allein neunmal schlug der Ball beim 5:4 des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim ein. DFB-TV zeigt die schönsten Treffer im Video.

Video: Die Pokalhelden im Viertelfinale

Einen Dreierpack gegen den FC Bayern erzielt man nicht alle Tage: Heidenheims Robert Glatzel glänzte beim Pokalspiel in München - trotz Ausscheidens nach dem rassigen 4:5 ist er einer der Helden des Viertelfinales. DFB-TV zeigt sie.

Keine Seltenheit: Schon 37 Zweitligisten im Pokalhalbfinale

Der Halbfinaleinzug des HSV ist die Überraschung der Pokalsaison. Aber keine Seltenheit: 37 Zweitligisten haben es so weit geschafft, zehn immerhin ins Finale. DFB.de liefert Fakten und Anekdoten zu Spielen mit Zweitligabeteiligung.

Video: Der Pokal ist in Berlin

Am Samstag in zwei Wochen steigt das DFB-Pokalfinale in Berlin zwischen RB Leipzig und Bayern München. Schon heute kam der Pokal in die Hauptstadt. "Das ist eine einmalige Sache für uns", schwärmte der Leipziger Kevin Kampl.

Video: Der Leipziger Weg nach Berlin

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin": Pünktlich zum zehnjährigen Vereinsjubiläum reist RB Leipzig erstmals zum großen DFB-Pokalfinale in die Hauptstadt. DFB-TV zeichnet den Weg von der ersten Runde bis ins Olympiastadion nach.

Video: Der Weg des FC Bayern nach Berlin

Zum 14. Mal seit 1998 steht Rekordsieger Bayern München im Pokalfinale. Dort winkt das zwölfte Double der Klubgeschichte. DFB-TV zeichnet den Weg des frisch gekürten Meisters von der ersten Runde bis ins Olympiastadion nach.

Historischer Pokalheld: Gerd Müller wird auf DFB-Pokal Walk of Fame verewigt

Der DFB-Pokal Walk of Fame in Berlin ist bald um einen prominenten Fußabdruck reicher: Gerd Müller, der bis heute mit Abstand erfolgreichste Torschütze der Pokal- Geschichte, wird mit einer Bronzeplatte am Olympiastadion verewigt.

Video: Der DFB-Pokalabend in Berlin

Vor dem Pokalfinale hat der DFB zur großen Einstimmungsparty geladen. Beim Galaabend fiebern viele geladene Gäste und die Verantwortlichen der Endspielteams aus Leipzig und München dem Spiel der Spiele entgegen. DFB-TV war dabei.

Video: 3:0 vs. Leipzig - Bayern holt Pokal und Double

Der FC Bayern München hat zum 19. Mal den DFB-Pokal gewonnen und durch das 3:0 (1:0) gegen RB Leipzig im Berliner Olympiastadion zugleich das 12. Double perfekt gemacht. Robert Lewandowski trifft doppelt, dazu Kingsley Coman.

Wenn Träume wahr werden: "In Delmenhorst ist die Hölle los"

Die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals ist die Stunde der "Kleinen". Von der Ostseeküste waren sie gekommen, aus Oberbayern und aus den entferntesten Winkeln der Republik. Im Gepäck hatten die Vertreter viele Wünsche und Fragen.

Video: Als Uerdingen den BVB zu Fall brachte

Duell mit Geschichte: Borussia Dortmund und der KFC Uerdingen treffen am Freitag (ab 20.45) zum fünften Mal im DFB-Pokal aufeinander. Unvergessen bleibt das Achtelfinale 1988, in dem sich Uerdingen im Wiederholungsspiel 2:1 durchsetzte.

Zuschauerrekord für Atlas Delmenhorst

Oberligist Atlas Delmenhorst hat einen Zuschauerrekord für die erste Runde des DFB-Pokals aufgestellt. Zum "Jahrhundertspiel" gegen Werder Bremen (1:6) kamen 41.500 ins ausverkaufte wohninvest Weserstadion.

Training für Verler Pokalhelden gestrichen

Der Abpfiff zum 2:1 im DFB-Pokal gegen den drei Klassen höher spielenden FC Augsburg war für die Pokalhelden des SC Verl aus der Regionalliga der Startschuss für die große Party: "So ein Erfolg darf und muss gefeiert werden."

440.635 Besucher: Rekord für erste Runde

Der DFB-Pokal ist populär wie nie: Mit insgesamt 440.635 Besuchern bei den 32 Spielen der ersten Runde wurde ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt. Im Schnitt kamen 13.770, zehn Stadien meldeten ausverkauft. Die Infos gibt's hier.

Video: Saarbrücken mit Sensation gegen Köln

2:0, 2:2 und dann doch 3:2 - der Regionalligist 1. FC Saarbrücken hat mit dem Sieg gegen Bundesligist 1. FC Köln für die bislang größte Überraschung der 2. DFB-Pokalrunde gesorgt. DFB-TV zeigt die Highlights der Partie in Völklingen.

Video: Verl schafft nächste Überraschung

Der SC Verl sorgte nach dem Erstrundensieg über den FC Augsburg gegen Holstein Kiel nun für die nächste Überraschung. Nach dem 1:1 über 120 Minuten wurde Verls Keeper Robin Brüseke in dem Elfmeterschießen zum Held. Hier gibt's die Highlights.

Verls Stöckner: "Das ist alles surreal"

Der Traum des SC Verl lebt: Im Pokalachtelfinale trifft der Regionalligist im Februar auf Bundesligaaufsteiger Union Berlin. Mit DFB.de spricht Verls Kapitän Julian Stöckner über Chancen auf die dritte Überraschung im DFB-Pokal 2019/2020.

