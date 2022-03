Pokalhalbfinalspiele an Ostern

Nach Absprache mit den TV-Partnern hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das DFB-Pokalhalbfinale der Frauen zeitgenau terminiert. Die zwei Teilnehmer für das Endspiel am 28. Mai 2022 im Kölner Rhein-Energie-Stadion werden demnach am Ostersonntag und Ostermontag ermittelt.

Den Anfang macht das Topspiel zwischen den Meister FC Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg am 17. April (ab 12.30 Uhr, live in der ARD und bei Sky). Am 18. April (ab 18.30 Uhr, live bei Sky) treffen die Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen und 1. FFC Turbine Potsdam aufeinander.