Ekstase am Bökelberg: Die Gladbacher stehen nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale

Pokalhalbfinale 1984: Drama am Bökelberg

Das Drama begann gemächlich, absolut nichts deutete auf einen historischen Moment hin. Auf den ersten Akt einer einmaligen Fußball-Aufführung auf deutschem Boden. Auch 36 Jahre danach ist es immer noch in bester Erinnerung bei all jenen, die das Glück hatten, es zu erleben – das DFB-Pokalhalbfinale 1984. Es fand an zwei Tagen statt, den Fernsehzuschauern zu Liebe. DFB.de berichtet vom ersten Akt des denkwürdigen Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen, das 5:4 nach Verlängerung endete.

Erstmals überhaupt wurden beide Halbfinalpartien live übertragen. Ein halbes Jahr später wurde dann das erste Bundesligaspiel bundesweit übertragen, auch aufgrund der aufkommenden Privatsender weichte das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Zusammenspiel mit dem DFB seine Regelungen auf, die vor allem dem Schutz der Amateure galten.

Nation hungert nach Fußball

Außerdem: Die Nation hungerte nach gutem Fußball. Von der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jupp Derwall war sie arg enttäuscht worden, sie hatte mit Mühe und Not die EM in Frankreich erreicht. Auch im Europapokal hatten deutsche Fußballer keine Freude verbreitet, erstmals war keine Mannschaft über den Winter gekommen. Da war der Pokal ein Trostpflaster, die Lose führten namhafte Mannschaften zusammen. Die ARD übertrug das erste Spiel am Tag der Arbeit um 18 Uhr zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen.

Wer am 1. Mai etwas später von seinem Ausflug zurückkehrte, musste sich nicht ärgern. 40 Minuten lang passierte wenig am Gladbacher Bökelberg, wo Werder Bremen zu Gast war. Ein gewisser Lothar Matthäus, damals 23 Jahre jung und ein künftiger Bayern-Spieler, eröffnete den Torreigen. Er rutschte nach einem Fehler des ältesten Bundesliga-Spielers aller Zeiten, Klaus Fichtel, in eine Flanke und überwand Dieter Burdenski. Das war fünf Minuten vor der Pause und doch nicht der Halbzeitstand, denn in diesem Halbfinale fielen die Tore wie Domino-Steine.

Spiel unterbrochen nach Tränengasbombe

Das eine löste das nächste beinahe unmittelbar aus. So glich Norbert Meier sofort zum 1:1 aus, doch Borussia-Verteidiger Norbert Ringels schoss prompt das 2:1. Drei Tore in vier Minuten, das war ganz nach dem Geschmack der 34.500 Zuschauer.

Es herrschte südländische Begeisterung, die nach über einer Stunde überschäumen sollte. Da flog aus dem Bremer Block eine Tränengasbombe auf den Rasen und Schiedsrichter Franz-Josef Hontheim unterbrach für fünf Minuten. Werder-Kapitän Benno Möhlmann legte noch auf dem Platz den drei Tage später zurückgezogenen Protest ein, denn zumindest drei Spieler hatten Probleme mit den Augen. Die Bedingungen schienen, irregulär zu werden. Gegen alle Regeln der Vernunft war jedenfalls, was dann geschah.

Heynckes' goldenes Händchen

Uwe Rahn erhöhte nach 76 Minuten auf 3:1, das war nach aller Wahrscheinlichkeit die Vorentscheidung. Noch war es ein normales Spiel. Doch nur sechs Minuten später sah es so aus, als sei Werder Bremen die Mannschaft, die am 31. Mai im Flieger nach Frankfurt, Spielort des Endspiels, sitzen wird. Die entfesselten Gäste führten urplötzlich mit 4:3 durch Tore von Möhlmann, Wolfgang Sidka und Uwe Reinders. Fassungslosigkeit beim Borussen-Anhang, Otto Rehhagels Team wähnte sich schon im Endspiel. Sein Kollege Jupp Heynckes reagierte prompt und wechselte seinen Joker Hans-Jörg Criens ein, selten hat ein Trainer eine bessere Wahl getroffen.

Zunächst schien Wilfried Hannes, zum Helden zu werden, doch Hontheim gab sein Tor in der 88. Minute zu Unrecht nicht. Der Bökelberg bebte vor Wut – und wenig später vor Entzücken: Mit der wirklich letzten Aktion, es war die fünfte Minute der Nachspielzeit, glückte dem langen Criens das 4:4 - Verlängerung! Die ARD sah sich genötigt, die heilige Kuh "Tagesschau" in die Warteschleife zu setzen, jetzt regierte König Fußball.

Die Spannung wurde unerträglich, aber wenigstens war es nicht mehr so schwer, den Überblick zu bewahren. Es fiel nur noch ein Tor – das 5:4 durch den 23-jährigen Criens, der nachher sagte: "Mein Ziel ist es, den Ruf des Jokers bald los zu werden. Ich möchte, wie jeder Fußballer, einen Stammplatz." Das Tor fiel in der 107. Minute, 17 weitere vergingen bis zum Abpfiff, weil nach einem Zusammenprall dreier Spieler der Ball wieder für vier Minuten ruhte. Rahn bezahlte seinen Einsatz mit einem Nasenbeinbruch. Das Fachmagazin kicker bilanzierte: "Das war Fußball total! Ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird."

[um]