Pokalfinale: Ratzeburg und Ullrich bei Siegerehrung in Köln

Am Samstag (ab 16.45 Uhr, live in der ARD) treffen der VfL Wolfsburg und die SGS Essen im DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln aufeinander. Während Wolfsburg die vergangenen fünf Endspiele in Folge gewonnen hat, stand Essen zuletzt 2014 im Finale.

Das Spiel findet ohne Zuschauer*innen und unter den Augen einer kleinen Delegation statt. Angeführt wird sie von DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg und DFB-Direktorin Heike Ullrich, die auch die Siegerehrung im Rahmen des angesichts der Situation Erlaubten vornehmen werden. Zudem werden Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Bernd Neuendorf, der Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein, Silke Raml, die Spielleiterin des DFB-Pokalwettbewerbs und Vorsitzende des DFB-Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, Siegfried Dietrich, der Vorsitzende des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen, sowie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker dabei sein.

Das DFB-Pokalfinale findet seit 2010 in Köln statt. Das sonst übliche Fan- und Familienfest auf den Vorwiesen muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.