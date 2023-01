Pokalfinale in Köln: Anstoßzeit steht fest

Auch wenn noch nicht klar ist, welche Teams ins DFB-Pokalfinale der Frauen einziehen: Unabhängig von der Paarung bleibt das Event im Kölner Rhein-Energie-Stadion das Highlight im nationalen Fußball der Frauen. Nun steht auch die Anstoßzeit fest: Das Endspiel am 18. Mai 2023 wird um 16.45 Uhr (live in der ARD und auf Sky) angepfiffen.

Tickets dafür sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind in der Sitzplatzkategorie 3 erhältlich und kosten 8 Euro pro Person (6 Euro im Stehplatzbereich). Gruppentickets sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Tolles Rahmenprogramm ab 11.11 Uhr

Los geht es am Donnerstag, 18. Mai 2023, also an Christi Himmelfahrt, aber schon viel früher. Ab 11.11 Uhr findet auf den Vorwiesen des Stadions traditionell ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie statt. Spektakuläre Musikacts auf der Bühne, zahlreiche Mitmach- und Infostände sowie Mädchenfußballturniere laden dazu ein, den Pokaltag schon am Vormittag zu beginnen.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal wird am Dienstag, 28. Februar ausgetragen. Erstmals bietet Sky dabei neben der Einzel- auch eine Konferenzübertragung an: Ab 18 Uhr treffen RB Leipzig auf die SGS Essen, Carl Zeiss Jena auf den SC Freiburg und der 1. FC Köln auf Serienpokalsieger VfL Wolfsburg. Am Abend kommt es ab 20.30 Uhr (live bei Sky und im ARD-Livestream) dann zum Bundesligaduell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München.

Die Halbfinalbegegnungen sind für den 15. und 16. April 2023 angesetzt.

