Pokalfinale der Frauen weltweit empfangbar

Wenn am Sonntag (ab 16 Uhr, live in der ARD) das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Eintracht Frankfurt und Titelverteidiger VfL Wolfsburg in Köln angepfiffen wird, kann die ganze Welt zuschauen. Neben der Übertragung der Partie in der ARD, die von Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird, kann das Spiel weltweit außerhalb der DACH-Region auf dem DFB-YouTube-Kanal "German Football" verfolgt werden.

Zusätzlich zur Liveberichterstattung in der ARD und auf YouTube zeigen Sky und die Deutsche Welle Highlights der Partie auf ihren Plattformen. Für die TV-Produktion des DFB-Pokalfinales der Frauen sind im Kölner Rhein-Energie-Stadion 15 Kameras im Einsatz.